Olimpiadi Invernali 2026 | l’Italia si gioca tutto | tra sei giorni la votazione Giovanni

(Di martedì 18 giugno 2019) Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle. Mancano infatti soltanto seiallache deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggiMalagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza. Tra i 95 aventi diritto non potranno esprimersi i tre italiani (Malagò è tra questi) e i due svedesi, oltre al Presidente Bach che si astiene per prassi e a tre sospesi: 86 voti, serve la maggioranza assoluta per potersi accaparrare l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi (dunque 44 voti). Difficile intravedere la grande favorita della vigilia, è in atto un testa a testa serratissimo tra le due candidature e ...

