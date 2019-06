Obesità | l’allarme degli esperti | deve essere riconosciuta come una malattia prima che si

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) “La maggioranza delle persone obese che si rivolge a un medico lo fa solo nel momento in cui accusa i sintomi di malattie correlate quali diabete, ictus, ipertensione o tumori. Quando la situazione assume livelli di criticità tali da far pensare a una patologia, ci si allarma e si chiede l’intervento sanitario. Un meccanismo che non è più ammissibile in un sistema sanitarioquello italiano che non riconosce ancora l’unaaltamente invalidante e che rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie non trasmissibili“. Così l’Italian Obesity Network, il gruppo scientifico coordinato dall’Adi – Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, che ogni anno il 10 ottobre organizza in tutta Italia l’Obesity Day, e che nei giorni scorsi ha chiuso il primo Forum nazionalea Matera. ...

