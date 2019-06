Nuoto | Mondiali 2019 | Gabriele Detti non prenderà parte ai 1500 stile libero nella

Nuoto di fondo - World Series Lago Balaton 2019 : Bridi e Bruni nuovamente in scena - prove generali in vista dei Mondiali : Le World Series di Nuoto di fondo procedono a ritmo serrato. Quando manca un mese ai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), i migliori interpreti delle acque libere si esibiscono nel tradizionale contesto del Lago Balaton (Ungheria), sede della rassegna iridata di due anni fa. Una gara che andrà in scena domani, utile per testare la condizione in vista del clou stagionale. Un parterre di tutto rispetto ai nastri di partenza. Sul versante ...

Nuoto - Andrea Vergani squalificato per 3 mesi : lo stop terminerà prima dei Mondiali! : La Seconda Sezione del Tna ha squalificato Andrea Vergani per tre mesi. Il nuotatore era risultato positivo a un controllo antidoping lo scorso 2 aprile, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti: nelle sue urine erano stato trovate delle tracce di cannabis. La squalifica decorre dal 19 aprile (data della sospensione cautelare) e scadrà il 18 luglio, cioè tre giorni prima dell’inizio dei Mondiali in Corea del Sud: teoricamente ...

PallaNuoto - Super Final World League 2019. Fabio Conti : “Abbiamo riscattato Torino. L’Olanda una delle più forti - buon test per i Mondiali” : Non può che essere entusiasta il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti dopo la seconda vittoria in due partite per il suo Setterosa nelle fasi Finali della World League 2019 in quel di Budapest. Dopo l’Australia le azzurre si impongono anche sull’Olanda, campionessa d’Europa in carica e spesso bestia nera dell’Italia. 8-7 il risultato al termine di un match entusiasmante. Queste le parole di ...

PallaNuoto : Settebello in raduno a Siracusa verso i Mondiali. I convocati di Sandro Campagna : Appena terminata la Final Eight di Champions League ad Hannover, l’ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda i club, si radunerà la Nazionale italiana di Pallanuoto: il Settebello sarà in scena a Siracusa dal 12 al 20 giugno. L’obiettivo è ovviamente quello di preparare al meglio i Mondiali che si svolgeranno Gwangju, dal 15 al 27 luglio. Subito dopo la trasferta siciliana gli azzurri si sposteranno verso la Germania, in ...

Nuoto - Campionati Italiani 2019 : Domenico Acerenza e Rachele Bruni vincono la 5 km e si qualificano per i Mondiali : Seconda giornata di gare agli Assoluti di Nuoto di fondo a Piombino e 5 km maschile e femminile al centro della scena. Un day-2 speciale per Domenico Acerenza, frequentatore assiduo delle piscine piuttosto che delle acque libere e compagno di allenamenti di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. Il lucano, infatti, motivato a cimentarsi anche in questa specialità, come la partecipazione ai Campionati USA aveva già lasciato intendere (oltre ...

PallaNuoto - il programma del Settebello : raduni e tornei in preparazione ai Mondiali : Inizia il percorso di avvicinamento del Settebello ai Mondiali di Pallanuoto, che si giocheranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio. Nella fase a gironi l’Italia sarà opposta a Brasile, Giappone e Germania: va ricordato che il Mondiale maschile, a differenza di quello femminile consegna il pass olimpico ad entrambe le finaliste. Per arrivare al meglio all’appuntamento, dato che il Settebello non prenderà parte alla ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Non so se farò i 200 sl ai Mondiali. Se sarò pronta - gareggerò su questa distanza” : Un weekend un po’ speciale quello trascorso da Federica Pellegrini. La pluricampionessa del mondo dei 200 stile libero è stata la vedette del meeting nel Campus Aquae a Pavia ed il seguito è stato notevole. Dopo la sua partecipazione all’evento a Caserta, Fede si è esibita nella piscina lombarda ed è stato un grande ritorno, ovvero quello dei 400 stile libero. Neanche a dirlo è arrivata la vittoria, con il crono di ...

Mondiali di Nuoto. come si prepara il Settebello azzurro : Sei chili di gnocchi al ragù. Due di pasta al sugo, uno e mezzo di riso in bianco. In vista dei Mondiali di nuoto di luglio in Corea, il menu aggiunge un buffet di verdure crude e cotte e porzioni di bresaola a profusione. È questo il pranzo-tipo della Nazionale di pallanuoto italiana in una giornata di doppio allenamento scandito tra piscina e palestra. Perché quello del Settebello è uno sport duro che richiede uno sforzo ...

Nuoto sincronizzato - Assoluti estivi 2019 : Minisini/Flamini e Cerruti/Ferro fanno le prove generali in vista dei Mondiali 2019 : Weekend di classe e leggiadria nella piscina di Ostia per gli Assoluti estivi di Nuoto sincronizzato. La rassegna nazionale ha messo in mostra i migliori elementi della danza in vasca e le attese non sono state affatto deluse. Lo show del duo e duo mixed, con protagoniste le coppie formate da Linda Cerruti e da Costanza Ferro e da Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno fornito delle grandi risposte. Le due liguri con l’ottimo punteggio di ...

Calendario Mondiali Nuoto 2019 : date - programma - orari e tv giorno per giorno (Nuoto - pallaNuoto - fondo e sincronizzato) : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la “Stella polare” degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per ...

Nuoto - come sta Gregorio Paltrinieri dopo l’infortunio? Sinovite al gomito e 15 giorni di riposo - marcia rallentata verso i Mondiali : Gregorio Paltrinieri si è infortunato domenica scorsa in occasione della 5 km di Key Biscayne (USA): il Campione Olimpico dei 1500 metri ha toccato la piastra di arrivo con troppa energia e il gomito destro si è gonfiato a causa di un forte versamento di sangue che è stato prontamente aspirato. Ieri l’emiliano è tornato in Italia con il braccio al collo e, una volta atterrato a Bologna, si è subito spostato a Modena per sottoporsi a un ...

Nuoto di fondo - Morini : “Da valutare l’evoluzione dell’infortunio di Paltrinieri”. E’ corsa contro il tempo per i Mondiali : obbligatorio farli per non perdere Tokyo 2020 : Si era detto dalla Florida con furore e, forse, si era stati un po’ precipitosi. Il bis vincente nella 5 km, dopo la 10 km, nelle acque libere a Miami (sede dei Campionati USA), ha avuto delle conseguenze nel fisico di Gregorio Paltrinieri. Al tocco della piastra, infatti, il campione olimpico dei 1500 stile libero si è procurato un infortunio al gomito destro, ovvero una distorsione da iperestensione, stando a quello che riporta la FIN, ...

Nuoto sincronizzato - World Series Pechino 2019 : Minisini e Flamini in vasca in Asia pensando ai Mondiali : Valigie subito pronte e tanta voglia di stupire. Le World Series del Nuoto sincronizzato non si fermano mai e con incedere assai rapido si susseguono senza soluzione di continuità. Dopo gli appuntamenti di Kazan (Russia) e di Tokyo (Giappone), il circuito della danza in vasca si esibirà nel Ying Tung Natatorium di Pechino (4-6 maggio), in Cina, per regalare altre emozioni agli appassionati e rendere particolare questa tappa. La Nazionale ...

Nuoto - Stefano Morini : “I tempi migliori ai Mondiali. Detti nei 1500 sl? Vedremo al Sette Colli. Acerenza verso le acque libere” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si lavora e ci si prepara. Stefano Morini è pronto per gli ultimi mesi di allenamenti in vista dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), che dal 21 al 28 luglio 2019 caratterizzeranno l’estate natatoria internazionale. Gli Assoluti primaverili a Riccione hanno dato esiti positivi per il gruppo allenato dal tecnico toscano. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti hanno nuotato tempi di rilievo ...