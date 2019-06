“Non vedo l’ora che finisca” Mauro Corona e lo sfogo senza precedenti È successo al

“Non vedo l’ora che finisca”. Mauro Corona e lo sfogo senza precedenti. successo al termine dell’ultima puntata di Cartabianca - il programma di Bianca Berlinguer : Mauro Corona si è stancato di CartaBianca, il programma della Berlinguer: meglio le montagne e meglio i libri. Intervistato da Giulio Pasqui del Fattoquotidiano.it, Corona, che è alpinista, scrittore e scultore insieme, tira le somme della stagione oramai agli sgoccioli. Nata per caso, l’esperienza con Bianca Berlinguer sembra essere arrivata a una conclusione. Corona, che non risparmia severe critiche alla conduzione del programma, non ha ...

Roma - Pastore punta al riscatto : “Non vedo perché andar via - voglio fare un’annata importante” : Javier Pastore racconta la sua passata stagione, non esaltante, in un’intervista al ‘Mundo D-La Voz‘, sottolineando come ci sia voglia di riscatto e non di addio: “E’ stato un anno strano, sono venuto alla Roma per cercare di giocare di più ed essere indispensabile ma per varie ragioni non è stato così. Non ho avuto tanta continuità ma ho fatto diversi gol quando ho giocato titolare e, soprattutto, sono uscito ...

Giuseppe Conte : “Non vedo l’esigenza di un rimpasto - nessuno tocchi o critichi i miei ministri” : Giuseppe Conte, intervistato al Forum Ansa, ha spiegato di essere soddisfatto del clima che si respira nel governo e soprattutto del lavoro che svolge con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il presidente del Consiglio ha anche annunciato che "non ci sarà nessun rimpasto" e che non tollera che "qualcuno critichi e tocchi i ministri".Continua a leggere

UeD - Giulia non sceglie Giulio Raselli : “Non ti vedo con me fuori” : UeD, Giulia Cavaglia non ha scelto Giulio. Lui in difficoltà La stagione 2018/2019 di Uomini e Donna si è conclusa con la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista torinese, già ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, è stata l’ultima tra i suoi amici a scegliere. Solo due giorni fa abbiamo visto i petali rossi per Angela […] L'articolo UeD, Giulia non sceglie Giulio Raselli: “Non ti vedo con me fuori” proviene da Gossip e Tv.

Sogno Di Lorenzo - c’è il Napoli : “Non vedo l’ora di ascoltare la musichetta della Champions” : Il Napoli ha le idee chiare in vista della prossima stagione, ha intenzione di ridurre il gap dalla Juventus e tentare l’assalto allo scudetto. Il presidente De Laurentiis ha piazzato il primo colpo, si tratta di Giovanni Di Lorenzo autore di un grande campionato con l’Empoli, il terzino si presenta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. “È un Sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. ...

Di Lorenzo : “Non vedo l’ora di essere allenato da Ancelotti” : La Gazzetta dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il primo acquisto del Napoli sul mercato estivo. Il venticinquenne dell’Empoli oggi sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e domani firmerà un contratto di cinque anni con il club di De Laurentiis, per 1,2 milioni di euro netti a stagione. “È un sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col ...

Ginnastica artistica - Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli : “Non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di Ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio. Tre ori vinti ...

Salvini : “Vedo troppa sintonia tra Pd e M5S”. Di Maio : “Non voglio averci a che fare” : «Inizio a notare troppi accoppiamenti tra Pd e 5 stelle, troppa sintonia. Dicono no all’autonomia, no alla flat tax, no al nuovo decreto sicurezza. Mi spieghi qualcuno se vuole andare d’accordo con il Pd o con gli italiani e la Lega, rispettando il patto». L’ultima frecciata all’alleato M5S il vicepremier Matteo Salvini la scaglia arrivando alla ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez”. Jorge Lorenzo : “Punto a questa gara da inizio anno” : Marc Marquez vuole dimenticare al più presto la caduta nel GP degli USA, due settimane fa lo spagnolo era scivolato a terra sul circuito di Austin dove aveva sempre vinto e non è così riuscito a porre il proprio sigillo nella terza tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda tornerà in pista nel weekend quando andrà in scena il GP di Spagna. Il Campione del Mondo punta a un pronto riscatto sul tracciato di Jerez e sembra molto motivato in ...

Moto2 - Nicolò Bulega : “Non vedo l’ora di tornare a Jerez - spero che il braccio non mi dia fastidio” : Il Gran Premio di Spagna 2019 del Motomondiale è alle porte, dato che si correrà nel prossimo weekend, e vedrà il ritorno nella categoria mediana di Nicolò Bulega in sella alla sua moto del team Sky Racing VR46. Il pilota emiliano, infatti, è stato costretto a saltare la tappa di Austin, in seguito all’operazione al braccio post-GP di Argentina. Questo rientro nei ranghi è stata la giusta occasione per una lunga chiacchierata con il sito ...

Michele Morrone a Storie Italiane : “Non vedo i miei figli da mesi” : Storie Italiane, Michele Morrone confessa: “I miei figli mi mancano come l’aria” Si è raccontato in una lunga e toccante intervista rilasciata alla padrona di casa Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 29 aprile 2019, Michele Morrone, noto attore, che ha reso una dichiarazione piuttosto forte riguardante i suoi due figli, Marcus e Brando. Morrone ha infatti confessato: I miei figli mi mancano come ...

Storie Italiane - l’attore Michele Morrone : “Non vedo i miei figli da sette mesi” : Michele Morrone parla del rapporto con l’ex moglie e i figli e del film con Giancarlo Giannini Michele Morrone è stato il primo intervistato nella puntata odierna di Storie Italiane. Il bell’attore, noto al grande pubblico per la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2016 ed il ruolo del tritone Ares nella fiction Rai […] L'articolo Storie Italiane, l’attore Michele Morrone: “Non vedo i miei figli da sette ...