(Di martedì 18 giugno 2019) Il rapporto 'Progress on drinking water' realizzato dall'Unicef e dall'Organizzazione mondiale della sanità rivela: "2,2 miliardi di persone in tutto il pianeta non dispongono di servizi per l'acqua, 4,2 miliardi non dispongono di servizi igienici sicuri. Per 3 miliardi di persone, inoltre, non è possibile neppure lavarsi le mani perché non dispongono di acqua in casa".