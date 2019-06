NBA – LaVar Ball nella bufera! Doppio senso hot alla giornalista | imbarazzo in diretta tv

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019)bufera per un commento infelice che ha dato vita ad unhot:intv per laMolly Qerim Gli ultimi giorni disono stati alquanto frenetici. Il vulcanico padre di Lonzo ha visto suo figlio spedito, senza troppi complimenti, a New Orleanstrade che ha portato Anthony Davis ai Lakers ai quali in risposta ha lanciato una maledizione. Un’altra sua dichiarazione però sta facendo scalpore nelle ultime ore. Intervistato ad ESPN,è stato protagonista di unhot, a suo dire involontario, con laMolly Qerim. La donna, nel tentativo di cambiare argomento ha detto: “vorrei passare ad altro…” eha prontamente risposto: “tu con me puoi passare ad altro quando vuoi“. In studio c’è stato forte, tradito anche dall’espressione di ...

