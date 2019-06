NBA – Anthony Davis ha già deciso | rinnoverà con i Lakers a fine stagione

NBA – Lakers - Anthony Davis è già una star : a Los Angeles spunta il murales del ‘Monociglio’ [FOTO] : Anthony Davis è già una star a Los Angeles: il nuovo acquisto dei Lakers già impresso sui muri della città con un imponente murales Nella notte fra sabato e domenica, Anthony Davis è diventato un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Il nuovo arrivo ha scaldato gli animi in città, spazzando via i malumori dei tifosi per la stagione conclusa in maniera alquanto negativa. Adesso la franchigia losangelina può sognare in grande con LeBron ...

Mercato NBA – Lakers senza freni - dopo Anthony Davis resta forte l’interesse per Kawhi Leonard : I Los Angeles Lakers restano molto attivi sul Mercato anche dopo la trade di Anthony Davis: la franchigia giallo-viola studia con attenzione la situazione di Kawhi Leonard Negli ultimi giorni, la tranquillità del panorama NBA è stata scossa dal primo colpo di Mercato: i Los Angeles Lakers hanno acquisito Anthony Davis dai New Orleans Pelicans. Una mossa ‘rapida e letale’, in grado di bruciare la concorrenza e di regalare a ...

NBA – Anthony Davis ai Lakers - Ingram non ci sta? Il post social è… misterioso [FOTO] : Ingram via dai Lakers (insieme ad altri due giocatori e tre scelte del Draft) per Anthony Davis: la reazione social dell’ex cestista gialloviola La notte italiana ha regalato una clamorosa bomba riguardante i Los Angeles Kalers: la squadra gialloviola ha ingaggiato Anthony Davis con un inaspettatissimo scambio. I Lakers, infatti, hanno potuto far sì che Davis cambi casacca accettando l’offerta del gm Pelinka, che ha chiesto in ...

NBA – Anthony Davis ai LA Lakers - il padre di Lonzo Ball è una furia : “non vinceranno mai più un titolo” : Il padre di Lonzo Ball, inserito nella trade per Davis, ha attaccato duramente i Lakers pronosticandogli il fallimento Il trasferimento di Anthony Davis dai Pelicans ai Lakers ha letteralmente fatto esplodere il mercato NBA, pronto adesso a regalare nuovi colpi di scena. LaPresse/Reuters La trade che ha portato lo statunitense in California ha coinvolto anche Ingram, Hart, la quarta scelta del prossimo draft e soprattutto Lonzo Ball. ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers - l’accoglienza social di LeBron : “questo è solo l’inizio” [FOTO] : Il ‘Prescelto’ ha accolto ai Lakers Anthony Davis, postando sui social una foto che li ritrae insieme con la maglia di LA La vecchia stagione si è chiusa da poco con il successo di Toronto su Golden State, ma la nuova ha già cominciato a regalare i primi colpi di scena. Anthony Davis infatti è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, la franchigia californiana mette a segno un colpo sensazionale, affiancando a LeBron James ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers : 6 asset nella trade che ha convinto i Pelicans : Anthony Davis è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: accordo trovato nella notte con i Pelicans in cambio di 3 giocatori e 3 scelte future al Draft Clamorosa ‘Wojbomb’ nella notte italiana. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha allietato il sabato sera dei tifosi dei Lakers: Anthony Davis è ufficialmente un nuovo giocatore giallo-viola. Incredibile trade materializzatasi nelle ultime ore, come un fulmine a ciel ...

NBA – Nuova offerta Lakers per Anthony Davis : sacrificata la pick n°4 - ma i Pelicans vogliono Kuzma : I Los Angeles Lakers tornano alla carica per Anthony Davis: la franchigia giallo-viola pronta a sacrificare la pick numero 4, ma i Pelicans vogliono anche Kuzma nel pacchetto La stagione 2018-2019 si avvia verso il termine e le franchigie NBA sono pronte a studiare le mosse di mercato più efficenti per migliorare i propri roster. I Los Angeles Lakers, dallo scorso febbraio, hanno un pallino fisso in mente: prendere Anthony Davis. Secondo ...

NBA – Rich Paul mette le cose in chiaro : “Anthony Davis free agent nel 2020! Celtics - Knick e Lakers? Ecco chi ha più chance” : Rich Paul, agente di Anthony Davis, chiarisce che il suo assistito sarà free agent nel 2020: Celtics, Knicks e Lakers le squadre più accreditate per il suo futuro La prossima free agency sarà davvero importante, visto il gran numero e il valore dei giocatori senza contratto presenti, ma sarà altrettanto importante conoscere il futuro di chi, come Anthony Davis, ha ancora un anno di contratto e nessuna intenzione di restare nella sua ...

Mercato NBA – Lakers - non solo Anthony Davis : si puntano Bradley Beal - Kyle Lowry e Derrick Favors : Non solo Anthony Davis nel mirino dei Los Angeles Lakers: si monitorano le situazioni contrattuali di Bradley Beal, Kyle Lowry e Derrick Favors Con i Playoff che si avviano verso la fine, le franchigie rimaste fuori per la corsa alle Finals possono già pensare a come programmare la prossima stagione. Il Mercato estivo è fondamentale per pianificare gli obiettivi per la prossima stagione e i Los Angeles Lakers, questa volta non possono ...

NBA - la numero 1 al draft non fa cambiare idea ad Anthony Davis : vuole lasciare i Pelicans - New York attende : Anthony Davis non ha cambiato idea in merito all’ipotesi di lasciare i New Orleans Pelicans nella calda estate che sta per arrivare Anthony Davis non ha cambiato idea, anzi… La scelta numero 1 al draft è andata ai suoi (ancora per poco) New Orleans Pelicans, ma il lungo americano non si è fatto abbindolare dall’ipotesi di aggiungere Zion Williamson al roster ed ha comunicato che la propria posizione non cambierà. Troppo ...

Mercato NBA – I New York Knicks su Anthony Davis? Ecco la possibile trattativa : I New York Knicks pensano ad Anthony Davis in vista della prossima estate: la franchigia newYorkese potrebbe mettere sul piatto la scelta al Draft 2019 e Kevin Knox Secondo quanto riportato da CbsSports, i New York Knicks stanno pensando seriamente a mettere in piedi una trattativa per Anthony Davis. La franchigia newYorkese ha ‘intercettato’ l’interesse dei Pelicans per Kevin Knox e, aspettando di sapere quale sarà la ...