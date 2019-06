Navigator | al primo turno di test alla Fiera di Roma si presenta solo il 35% dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Le domande erano state poco meno di 80mila. I candidati ammessi 53.900. Ma, se continuerà così, il concorso per diventaresarà decisamente meno selettivo del previsto. Martedì mattina, aldei sei turni discritti,dierano attesi 9mila aspiranti, ma se ne sonoti3.194: il 35%. A comunicarlo è stata Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare i 2.980che forniranno “assistenza tecnica” ai Centri per l’Impiego nell’esecuzione delle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza. Un’assistenza teorica, senza possibilità di interagire direttamente con i beneficiari del reddito, compromesso che il governo ha accettato per raggiungere un’intesa con le Regioni sulla loro assunzione. Chi passa la selezione – 100 domande a risposta multipla di cultura generale, ...

