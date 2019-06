«Napoli | le armi della faida di camorra nascoste nei copertoni delle auto dei residenti»

Carmine Martino su James : “Sembra essere destinato a venire a Napoli” : Nel corso della trasmissione Radio Goal è intervenuto Carmine Martino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli che ha analizzato il caso James: “James? Sembra che ormai sia destinato a venire a Napoli, poi il mercato è particolare e potrebbe succedere di tutto. Penso a questa trattativa già da qualche mese, da quando è stato preso Ospina. James è un pupillo di Ancelotti.” Ti potrebbero interessare anche: VIDEO – Gol Insigne ...

Napoli - rapinatore ferito a colpi d'arma da fuoco : «Hanno provato a derubarmi» - ma la polizia non gli crede : Un uomo di 36 anni, Ciro D'Amico, è stato ferito da un colpo di pistola questa notte nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, in circostanza che sono al vaglio della polizia. D' Amico -...

Il pilota spagnolo ha affidato ai social la sua delusione per non essersi qualificato per la 500 Miglia di Indianapolis in programma domenica prossima Niente da fare per Fernando Alonso, lo spagnolo ha fallito la qualificazione alla prossima 500 Miglia di Indianapolis che sarà costretto a guardare dalla tv. AFP/LaPresse Una delusione enorme per il driver di Oviedo, che ha affidato ai social le sue sensazioni: "è stata una settimana ...

Vittorio Feltri : "Non sequestrano armi ai malavitosi ma le tolgono agli onesti. E a Napoli si spara ai bimbi" : "Invece di sequestrare pistole e fucili ai malavitosi tolgono le armi agli onesti che le detengono regolarmente". Vittorio Feltri, sul suo profilo Twitter, commenta il caso della piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita in una sparatoria nel centro di Napoli. Un episodio drammatico sul qu

Il figlio di un boss in piazza per DisarmiAmo Napoli : "Dissociamoci dai nostri padri camorristi" : È sceso per la prima volta in piazza, insieme agli altri cittadini di Napoli, per gridare “no” alla camorra. Antonio Piccirillo è figlio di un boss, ma ha deciso di vivere in maniera diversa dal padre. Nel corso della manifestazione DisarmiAmo Napoli - organizzata dopo la sparatoria in cui sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina di quattro anni - è intervenuto per invitare i figli degli altri ...

'DisarmiAmo Napoli' - in piazza Nazionale per dire 'no' alla camorra : In piazza Nazionale per dire, ancora una volta, 'no' alla camorra: si chiama #disarmiAmo Napoli la marcia di protesta che si terrà domani, alle 11, nella piazza dove ieri pomeriggio è stata colpita da ...