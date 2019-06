Napoli | fatta per Manolas Si attende Petrachi per chiudere

Dalla Spagna : è fatta tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Comisso-Fiorentina : è fatta. E a Ricketts interesserebbe il Napoli : L’acquisizione della Fiorentina da parte dell’imprenditore italo-americano Rocco Comisso sarebbe già fatta con tanto di firma, scrive Il Sole 24 Ore, confermando le anticipazioni del New York Times di qualche giorno fa. Una delle condizioni dell’accordo era che la Fiorentina restasse in Serie A, e il campo ha decretato la sua realizzazione. Ora c’è da capire se le parti riusciranno a mettersi d’accordo sul prezzo, ...

Calciomercato Napoli - fatta per Di Lorenzo : affare da 10 milioni di euro : Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha piazzato il primo colpo dell'estate, Giovanni Di Lorenzo ex terzino dell'Empoli sarà un prossimo giocatore a disposizione di Carlo Ancelotti dalla stagione 2019-2020. Come scrive il giornale milanese La Gazzetta dello sport, il laterale toscano dopo la retrocessione della squadra di Andreazzoli in Serie B lascerà la Toscana dopo 74 presenze e 6 gol in due stagioni, per andare all'ombra del Vesuvio. I ...

Napoli - giustizia fatta per l'omicidio Tafuro-Liguori : ergastolo al mandante : E' arrivata nella mattinata di ieri la notizia che le comunità di Saviano e Somma Vesuviana, due piccoli centri abitati della Città Metropolitana di Napoli, attendevano da più di tre anni. Finalmente giustizia è fatta per Francesco Tafuro e Domenico Liguori, i due gestori di un centro scommesse di Somma Vesuviana, vittime della follia omicida di Eugenio D'Atri, uomo ritenuto appartenente e vicino al clan camorristico Cuccaro del quartiere ...

Napoli - Maradona ricorda i 30 anni della Uefa : «Ce l'abbiamo fatta» : Un amarcord speciale quello del 17 maggio, con il Napoli che fu bravo a ricordare quanto accaduto esattamente trent'anni fa. La squadra azzurra capitanata da Maradona vinceva la prima Coppa Uefa...

Napoli - pace fatta tra Insigne e il San Paolo : Un tiro dagli 11 metri per cancellare 55 giorni di digiuno farciti di polemiche, malumori e dubbi sul futuro: è così che Lorenzo Insigne ha chiuso nel migliore dei modi la settimana dei chiarimenti, ...