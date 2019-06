MTV Movie Awards 2019 | i vincitori Su tutti «Avengers | Endgame»

gqitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Presentati dalla star di Shazam! Zachary Levi, si sono svolti nella notte tra il 17 e il 18 giugno a Los Angeles gli MTV& Tv: la cerimonia di premiazione torna in replica martedì 18 giugno alle 21 su MTV. A guidare le nomination c;eranoe il documentario RGB, entrambe con quattro candidature ciascuno, mentre Il Trono di Spade guidava le nomination nelle serie tv. Com;era facilmente prevedibile, visto il successo ottenuto in tutto il mondo, è statoad aggiudicarsi il popcorn d;oro (la statuetta degli MTV) nelle categorie principali: Best, Best Hero (Robert Downey Jr.) e Best Villain (Josh Brolin), mentre il BestFight è andato a Captain Marvel. A star is born, il film di e con Bradley Cooper - che potrebbe essere stato il colpo di grazia nella sua relazione, ormai finita, con ...

explaininfinite : RT @artxtom: Robert Downey Jr ha vinto la categoria “best hero” agli MTV Movie & Tv Awards. Non potrei essere più fiera di lui, si merita t… - BestMovieItalia : MTV Movie & TV Awards 2019, Avengers: Endgame spazza via tutti. Ecco le categorie in cui ha trionfato -… -