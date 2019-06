Mozart e sciarpe viola per Zeffirelli

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Andrea Cuomo Firenze saluta il maestro: in 5mila tra vip e gente comune rendono omaggio alla bara Andrea Cuomo nostro inviato a Firenze La vita è complicata almeno quanto la morte è faccenda semplice. Alla fine si riassume in pochi dettagli. A volte in uno solo: una magliacon il numero 1 e il nome, il simbolo di una religione pagana per eccellenza come ultimo oggetto conosciuto di una vita lunga e sempre di traverso come quella del regista, scenografo, sceneggiatore, polemista e senatore fiorentino, morto pochi giorni fa a Roma. Roma è lontana, una mamma distratta, uno scenario di cartapesta. È Firenze che si dà appuntamento per l'addio a uno dei suoi cittadini più acidi e ambiziosi, Franco, che della sua città riassumeva le attitudini più sferzanti. Lo fa in un giorno di afa estiva e strade perlustrate da maree di turisti in ciabatte. Per lui si ...