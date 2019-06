Motori – Fiat | la famiglia 500 batte ogni record di vendite GALLERY

Motori – Fiat e FIGC ancora insieme - rinnovata la partnership per atri quattro anni : Si rinnova per altri quattro anni l’accordo di sponsorizzazione tra FCA e FIGC : Fiat sarà Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri FCA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato per altri quattro anni l’accordo di sponsorizzazione: Fiat , quindi, sarà ancora Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri, continuando così la propria avventura sui campi da calcio. L’accordo prevede la fornitura di una flotta di ...

Motori- Hertz e Garage Italia riportano su strada la mitica Fiat 500 spiaggina : Hertz Italia e Garage Italia insieme per interpretare lo stile Italiano e creare delle proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica ed esclusiva. Un sodalizio inedito per proporre un modo completamente nuovo di vivere il noleggio. Hertz ha creato Selezione Italia per offrire ai propri ospiti un viaggio indimenticabile attraverso un’esperienza nel Made in Italy assolutamente speciale, che unisce un servizio tailor-made ...