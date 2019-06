Motori – Audi A4 | si aprono gli ordini per la nuova generazione anche in Italia PREZZI e

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Al via la prevendita inper il modello icona del Brand dei quattro anelli: laA4 è ancora più tecnologica e dinamica Al via la prevendita indiA4, modello icona del Brand dei quattro anelli. Ancora più tecnologica e dinamica, la berlina e Avant di Ingolstadt assimila il rinnovato linguaggio stilistico del Marchio. L’inedita piattaforma modulare d’infotainment MIB 3 e l’ampio display MMI touch portano in abitacolo l’intuitività tipica degli smartphone. Il sistema mild-hybrid (MHEV), disponibile in abbinamento a molteplicizzazioni, favorisce l’efficienza e il comfort. Batte un cuore hi-tech sotto la rinnovata carrozzeria diA4. La best seller dei quattro anelli entra infatti in unaera portando al debutto l’inedita piattaforma modulare d’infotainment di terzaMIB 3, caratterizzata da una superiore potenza di calcolo, ...

