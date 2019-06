Morte Morsi | sostenitori | “delitto perfetto” | Usa tacciono Erdogan punta il dito contro

ilfogliettone

(Di martedì 18 giugno 2019) Il primo presidente eletto democraticamente nella Storia recente dell'Egitto, Mohammed, è morto ieri sera all'età di 68 anni nell'aula di un tribunale del Cairo che lo stava processando per "spionaggio". Unadefinita "un omicidio perfetto" dalla Fratellanza musulmana (di cui era esponente), che ha chiesto una "inchiesta internazionale" per stabilire le cause del decesso. E questo, mentre sono arrivati messaggi di condoglianza da molti leader islamici con gli Stati Uniti, principali alleati del presidente Abdel Fattah al Sisi, rimasti per ora in silenzio.In un comunicato emesso ieri, la Procura del Cairo ha detto che"durante l'udienza al tribunale ha parlato per cinque minuti e, appena finito, la corte ha sospeso la seduta". Subito dopo, secondo questa versione ufficiale, l'ex presidente "all'interno della gabbia di vetro, con altri imputati, è crollato a ...

