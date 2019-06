Mortalità infantile | gli infermieri | “Siamo pochi | rischio per un bambino su cinque”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) La mancanza dipuò aumentare i tassi didei pazienti pediatrici. È questo l’allarme lanciato dall’Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi) in uno studio presentato oggi in Senato. Sulla base degli standard di sicurezza, ogni infermiere dovrebbe seguire quattro pazienti, ma negli ospedali pediatrici la media arriva a 6,6: cioè 2,6 pazienti in più per ogni infermiere. Secondo la Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche (Fnopi) “per ogni paziente extra ildia 30 giorni aumenta del sette per cento. Con due pazienti e mezzo in più arriva al 17-18%”. Questi, ben inteso, sono dati che non si sono realizzati, “ma il livello di allarme è alto e di questo si deve tenere conto al momento della scelta delle politiche di programmazione”, spiega la presidente della Fnopi Barbara ...

