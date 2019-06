Mondiali femminili, Brasile-Italia 1-0

Arriva la prima sconfitta aiper l', che cede 1-0 alnella 3a partita del girone C a Valenciennes. Sconfitta indolore,perché le azzurre di Milena Bertolini passano agli ottavi come prime del girone, anche in virtù del 4-1 dell'Australia alla Giamaica nell'altra partita. Bonansea al tiro al 5', Barbara devia. Poi miracolo del portiere Giuliani su tacco di Dabinha. Sul corner successivo scheggiata la traversa,come pure a inizio ripresa su punizione di Andresinha. Al 72' rigore, Marta realizza.(Di martedì 18 giugno 2019)