Mondiali donne | Marta batte azzurre | ma Italia è prima

Mondiali donne - Italia-Brasile in diretta su Raiuno e Sky : Si conclude domani la fase a gironi per l'Italia femminile, impegnata ai Mondiali in corso di svolgimento in Francia dove al momento la situazione delle azzurre sembra procedere per il meglio. La formazione guidata dal ct Milena Bartolini si trova infatti a punteggio pieno e ha vinto entrambe le partite disputate (2-1 all'Australia e 5-0 […]

Mondiali donne - l'Italia vola agli ottavi : Giamaica ko 5-0 - tripletta Girelli e doppietta Galli : l'Italia della ct Bertolini di prende gli ottavi. E lo fa con una partita da applausi. Give mi five! Gridano in coro e poi via a ballare la Macarena. Giamaica battuta 5-0. Non c'è mai...

Mondiali di calcio donne - Italia-Giamaica : diretta su Rai 2 e Sky il 14 giugno alle 18 : 00 : E' arrivato per l'Italia il giorno della seconda sfida ai Mondiali femminili di calcio, un match da non sottovalutare per la formazione guidata da Milena Bertolini. L'avversaria sarà la Giamaica dell'allenatore Hue Menzies, che ha incassato una sconfitta contro il Brasile nella partita d'esordio. Le azzurre dovranno fare il possibile per ripetere il successo ottenuto domenica 9 giugno, quando hanno battuto l'Australia con una doppietta di ...

Calcio femminile - Mondiali e vergogna nascosta : quanto guadagnano le donne in confronto ai maschi : La classifica di Forbes non sorprende: Leo Messi è lo sportivo più pagato al mondo con 127 milioni di euro incassati all' anno. Nei giorni del Mondiale femminile, nasce spontanea la domanda: e la collega più ricca? Parliamo della norvegese Ada Hegerberg, primo Pallone d' oro al femminile, che incass

Calcio : Mondiali donne. Bartoli e Girelli : piedi per terra dopo impresa : Calcio, Mondiali donne: dopo la vittoria con l'Australia c'e' stata un'ondata di entusiasmo, e' stata una grande impresa, ma non abbiamo ancora...

Mondiali donne : unghie tricolori - Italia vuole ottavi : In difficile equilibrio tra prudenza ed entusiasmo, le azzurre del calcio preparano nel ritiro di Reims la seconda sfida del loro Mondiale, dopodomani contro la Giamaica, che in caso di vittoria le promuoverebbe agli ottavi di finale del torneo con un turno di anticipo. Non e' facile dopo la rimonta vincente all'esordio con l'Australia, ma le ragazze guidate da Milena Bertolini cercano di tenere i piedi per terra, pur consce di avere davanti ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia disastrosa - sfuma il pass olimpico per uomini e donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.04 A prescindere dall’esito delle gare individuali, è sin da ora un Mondiale fallimentare per l’Italia, che non è riuscita a qualificare per le Olimpiadi né la squadra maschile né quella femminile. Resta ora un’ultima chance nel 2020, quando occorrerà agguantare una delle prime tre posizioni nel preolimpico ...

Mondiali donne : Guagni : stiamo vivendo un sogno : Dopo il successo all'esordio con l'Australia, la Nazionale Femminile ha raggiunto Reims, dove venerdì spera di brindare alla qualificazione

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo avanti nell’individuale - tra poco le donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 L’avversario di Mauro Nespoli ai sedicesimi invece uscirà dalla sfida tra il nipponico Hiroki Muto ed il turco Samet Ak, che andrà in sena sempre alle 13.15. 11.49 Il prossimo avversario di Marco Galiazzo sarà il colombiano Andres Pila! Alle 13.15 la sfida che mette in palio il pass per affrontare ai sedicesimi il sudcoreano Lee Woo Seok, vincitore delle qualifiche. 11.46 Delle 48 ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l’australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

Mondiali di calcio femminile – L’Italia trionfa all’esordio - Bertolini a 360° : “dal successo alla riduzione del campo e del tempo per le donne - ecco cosa penso” : Le parole di Milena Bertolini dopo il successo dell’Italia contro l’Australia all’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019 “Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la ...

Mondiali donne - super Italia : battuta in rimonta l'Australia 2-1 al 95' : L'Italia vince all'esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l'Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22' di Sam Kerr, in ribattuta...