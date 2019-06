Mondiali calcio femminile 2019 | l’Italia vince il girone se… Tutte le combinazioni e i

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) L’Italia si sta preparando per scendere in campo a Valenciennes (Francia) dove questa sera (ore 21.00, diretta tv su Rai Uno e su Sky) affronterà il Brasile nell’ultimo incontro della fase a gironi deidi. Le azzurre sono reduci da due vittorie consecutive, hanno sconfitto la quotata Australia in pieno recupero e poi hanno travolto la Giamaica con un roboante 5-0. Le verdeoro, invece, hanno incominciato battendo le caraibiche ma poi si sono dovute inchinare contro le oceaniche dopo essere state in vantaggio per 2-0. Le ragazze del CT Milena Bertolini scenderanno in campo con un unico obiettivo: conquistare il primo posto nel gruppo C e assicurarsi un ottavo di finale sulla carta più abbordabile visto che si incrocerebbe una terza classificata. Cosa deve fare l’Italia per chiudere il proprio raggruppamento al primo posto? Scopriamo...

