Mondiali calcio femminile 2019 | l’Italia sfida il Brasile di Marta Chi è il mito vivente

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019)Vieira da Silva. Semplicemente. Semplicemente una delle più forti giocatrici di tutti i tempi, un simbolo del, una fuoriclasse capace di segnare 16 gol nelle sue cinque apparizioni ai(proprio come Miro Klose al maschile, un record assoluto), un emblema che in carriera è stata premiata per ben sei volte come migliore giocatrice al mondo (quattro FIFA World Player e un Best FIFA Women’s Player, l’ultimo nel 2018). Portabandiera del suoalle Olimpiadi di Rio 2016, ambasciatrice del Mondiale maschile di cinque anni fa. In una sola parola: un. Un’icona ma con una bacheca priva di grandi vittorie (escludendo le soddisfazioni personali): non ha mai vinto un titolo iridato (seconda a Cina 2007), non ha mai conquistato una medaglia d’oro a cinque cerchi (argento ad Atene 2004 e a Pechino 2008), niente Champions League. ...

trash_italiano : I momenti in cui gli italiani sono davvero uniti: - Mondiali di calcio - Sanremo - Eurovision - Inganno alla redazione di Uomini e Donne - Agenzia_Ansa : Mondiali donne, Bertolini: 'Italia-Brasile è la storia del calcio, per me e ragazze è il massimo. Obiettivo è primo… - tuttosport : Mondiali femminili, #Bertolini: “Italia motivata, sfidare il Brasile è il massimo” ?? -