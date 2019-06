Mondiale femminile – Italia-Brasile 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | Giuliani e Bonansea le ...

Mondiale femminile - Italia-Brasile 0-1 : azzurre sconfitte - ma prime nel girone C [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Cabrini ci crede : 'Italia - si può fare' : Campionato Mondiale di calcio femminile 2019, il commento della grande Carolina Morace e dell'ex ct Antonio Cabrini sulle azzurre.

L’Italia sta tornando - su PlanetWin fa gola il ‘tris’ : vittoria Europeo Under 21 - Mondiale femminile ed Euro 2020! : L’Italia sta tornando. A tutti i livelli. Dopo un lungo periodo di difficoltà gli Azzurri hanno velleità di vittoria. L’Under 21 di Di Biagio, per esempio, ha vinto la gara d’esordio contro la Spagna per 3-1, dimostrandosi la grande favorita per gli Europei di categoria. Gli Azzurrini Campioni d’Europa Under 21 si possono giocare su PlanetWin365 a 3,75. Non va però sottovalutato nemmeno il trionfo della Nazionale ...

Italia-Brasile - streaming e tv : dove vedere il Mondiale femminile - date e orari : dove vedere Italia – Brasile streaming e tv, Mondiale femminile Italia Brasile streaming| Italia – Brasile si giocherà martedì 18 giugno alle ore 21.00. Le azzurre sono già qualificate per gli ottavi di finale, ma vogliono blindare il primo posto non perdendo contro Marta e compagnia. Da non perdere assolutamente questo match. Italia Brasile in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di ...

Mondiale calcio femminile 2019 - Italia-Brasile stasera in diretta su Rai1 (per la prima volta) : La Nazionale di calcio femminile approda per la prima volta nella sua storia su Rai1. Infatti Italia-Brasile, in programma stasera, partita valida per il Mondiale in corso Francia, sarà trasmessa in diretta da Valenciennes dalla rete ammiraglia della tv pubblica (e in live streaming su RaiPlay), e non su Rai2, come inizialmente previsto (salta dunque la puntata di Techetechetè). Telecronaca affidata a Tiziana Alla e Patrizia Panico con ...

Mondiale femminile - Italia-Brasile live : probabili formazioni e dove vederla in tv : Mondiale Femminile – Terza ed ultima giornata del girone per l’Italia, che con due vittorie su due si ritrova già agli ottavi di finale, ma contro il Brasile ci si gioca il primo posto. Le azzurre stanno entusiasmando, la vittoria al fotofinish all’esordio contro l’Australia e la ‘manita’ alla Giamaica hanno avvicinato molto gli italiani alle ragazze del Ct Bertolini. La Nazionale verdeoro è tra le ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Le Nazionali nel 'Doodle' di oggi : Campionato mondiale di calcio femminile: le Nazionali nel Doodle di oggi, spazio ad Australia, Giamaica e Brasile nella dodicesima giornata

