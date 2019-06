Mondiale 2022 al Qatar | Platini fermato vicino Parigi per presunta corruzione Fifa

Mondiale Rally - Dal 2022 le vetture WRC saranno ibride : Librido arriva ufficialmente nel Mondiale Rally: il Consiglio Mondiale della Fia ha approvato i nuovi regolamenti tecnici per il 2022 che prevedono lutilizzo di un sistema ibrido supplementare per le vetture del WRC. Dopo tante chiacchiere sullargomento, oggi è arrivata dunque la conferma di quale futuro si prospetta per la categoria.Componenti standard. Lapproccio allibrido sarà graduale: per le prime tre stagioni, infatti, le squadre potranno ...