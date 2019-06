Modugno a Kiss Kiss | “Ancelotti vorrà cambiare aspetto al nuovo Napoli | c’è un nome nuovo

forzazzurri

(Di martedì 18 giugno 2019) Francesco, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radiofacendo il punto sulla trattativa per Manolas e su unper il: “Manolas? C’è la disponibilità del giocatore, poi chiaramente è una trattativa complicata, la volontà della Roma é quella di incassare l’intera clausola da 36 milioni. L’idea delè quella di convincere la Roma a concedere uno sconto sul cartellino, magari con Diawara o Verdi, si sta lavorando tra le parti. Da quello che si intuisce ilavrà un baricentro più alto e un atteggiamento più aggressivo. Junior Firpo è un giocatore che piace alla dirigenza, ma i costi si stanno innalzando prepotentemente. Ilha monitorato il giocatore, lo conosce, in questo periodo ci sono tanti nomi, molto dipenderà anche dalle cessioni che farà il.” Leggi anche : FOTO ...

