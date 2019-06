Missione europea Juice su Giove | firmato contratto tra ESA e Arianespace

Crediti deteriorati in calo secondo la ComMissione europea nel terzo trimestre 2018 : secondo quanto riportato dal comunicato stampa emanato dalla Commissione Europea, l'impegno significativo promosso dagli operatori bancari europei, secondo gli indirizzi forniti dai regolatori, starebbe dando i suoi frutti. Nel periodo che va dal secondo trimestre del 2014 al terzo trimestre del 2018, lo stock di Crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche dei paesi dell'Unione Europea è calato di oltre il 50%. Nel commentare i dati, ...

Unione europea - Manfred Weber perde altri consensi : Visegrád non lo appoggerà come presidente della ComMissione : Manfred Weber, il candidato di punta del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, continua a perdere consensi. Mentre è in giro per l’Europa a chiedere appoggio ai vari leader che siedono al Consiglio Ue, nella speranza di raggiungere quella maggioranza qualificata (55% dei membri che esprimano almeno il 65% della popolazione europea) che manderebbe la sua candidatura all’approvazione, a maggioranza assoluta, del ...

Presidente comMissione europea : Merkel candidata ideale della Francia : Presidente commissione europea: Merkel candidata ideale della Francia Chi succederà al lussemburghese Jean-Claude Juncker? È una delle principali questioni da risolvere in seno all’Unione europea. Le elezioni europee del 26 maggio non sono state altro che l’inizio, di fatti, della riorganizzazione dell’apparato comunitario. Dopo la ricomposizione del Parlamento – che sì cambia, ma non in maniera così drastica da ...

ComMissione europea - confermato Valdis Dombrovskis : il rigorista che odia l'Italia : La nuova Europa continuerà ad odiare l'Italia. Una doccia gelida per il governo gialloverde, arrivata con la designazione da parte del governo lettone di Valdis Dombrovskis come commissario per la prossima Commissione Europea. La notizia è stata fatta trapelare dall'Agi. A stretto giro di posta è ar

Procedura infrazione Ue - la risposta di Palazzo Chigi e Giuseppe Conte alla ComMissione europea : Attraverso una lunga nota, la presidenza del Consiglio ha risposto alla Commissione europea e alla richiesta di aprire una Procedura d'infrazione. Pur dicendosi pronto al dialogo, Palazzo Chigi comunica le sue stime sull'economia italiana, sostenendo che l'indebitamento netto nel 2019 sarà più basso di quanto previsto dall'Ue, fermandosi al 2,1% del Pil.

Giorgia Meloni contro governo e ComMissione europea : "Politiche folli. Ma Bruxelles ora si scusi" : Alla Camera dei deputati, Giorgia Meloni commenta il fatto che la Commissione Europea abbia ufficialmente proposto la procedura d'infrazione contro l'Italia, a causa dell'ultima manovra e dell'eccesso di debito. La leader di Fratelli d'Italia, ovviamente, picchia duro contro i burocrati di Bruxelles

La ComMissione europea bacchetta l'Italia : "Violate le regole sul debito - al via la procedura d'infrazione" : In venti pagine la Commissione europea ha risposto all'Italia. "L'alto debito toglie lo spazio fiscale che serve a stabilizzare l'economia del Paese in caso di choc macroeconomici e rappresenta un carico intergenerazionale che andrà a pesare sugli standard di vita delle future generazioni". È questa

La ComMissione europea ha chiesto una procedura d’infrazione contro l’Italia : Per la seconda volta in pochi mesi, dopo che le stime della legge di bilancio si sono mostrate lontane dalla realtà

Perché la ComMissione europea potrebbe sanzionare l’Italia : Il 5 giugno la Commissione europea potrebbe avviare dei procedimenti disciplinari contro l’Italia per l’incapacità del paese di ridurre il debito pubblico. Come funziona la procedura e Perché potrebbe essere applicata? Leggi

La risposta del governo alla lettera della ComMissione Europea : È stata inviata ieri sera, dopo che una bozza in cui si parlava di flat tax e di tagli al welfare aveva portato a nuovi malumori tra Lega e M5S

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la lettera alla ComMissione europea : Prima le anticipazioni, poi le smentite e infine il giallo. Ora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta ai rilievi sollevati sul debito. Le missiva, di 4 pagine indirizzata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, è accompagnata da un do...

Conti pubblici - la lettera di risposta di Tria alla ComMissione europea : “Tagli a politiche welfare 2020-2022” : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”: secondo l’AdnKronos è un passaggio della lettera che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. “Inoltre siamo ...

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su presidente della ComMissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Presidente ComMissione europea 2019 : chi sono i papabili e iter : Presidente Commissione Europea 2019: chi sono i papabili e iter Le elezioni europee 2019 sono giunte al termine, adesso tocca alla formazione del Parlamento europeo, al gioco delle coalizioni, alla ricerca di una maggioranza assoluta, per la quale i raggruppamenti sono condizione fondamentale di sussistenza. I risultati delle europee parlano chiaro: il quadro generale – quindi livello locale/nazionale a parte – non vede un’avanzata dei ...