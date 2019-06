Milano | inaugurato alla Bovisa il “Muro dell’Energia”

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) In occasione della Settimana europea per l’energia sostenibile (17-21 giugno), è statooggistazione diil Muro dell’Energia, un murales di circa 130 metri quadri sul tema dell’efficienza energetica realizzato dall’Associazione Repubblica del Design sulla base dei disegni dei bambini delle scuole di primo grado che hanno preso parte al progetto KdzEnergy dell’ENEA. Sono intervenuti al taglio del nastro, l’assessore del Comune diLorenzo Lipparini, il direttore del dipartimento di Efficienza Energetica dell’ENEA Ilaria Bertini e il fondatore dell’Associazione Repubblica del Design e docente del Politecnico diDavide Crippa. “Il Muro dell’Energia, adottando una forma di street art, diventa uno strumento permanente di informazione ‘diffusa’ sui temi dell’ energia e delle best practice in tema di consumi. Per raggiungere questo obiettivo è stato ...

DavideGuastalla : RT @Milanoguida: Affascinante scatto che ritrae l'Arco della Pace, monumento neoclassico di #Milano inaugurato nel 1838 dall'imperatore Fer… - ADM_assdemxmi : RT @Milanoguida: Affascinante scatto che ritrae l'Arco della Pace, monumento neoclassico di #Milano inaugurato nel 1838 dall'imperatore Fer… - giada_demartis : RT @SDGs_school: Inaugurato l'#EIEE, il centro di ricerca sull'#economiacircolare. Le linee: - riduzione gas serra - tecnologie per ridurr… -