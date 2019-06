Milan | l’intesa con l’Uefa è vicina | “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra ile l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il Tas si esprimerà sulle violazioni del triennio 2014-2017 e che al momento pare molto. Se questa dovesse essere la decisione, in Europa League al posto dei rossoneri finirebbe il Torino, mentre la Roma eviterebbe i preliminari e passerebbe direttamente alla fase a gironi. “Michel Platini arrestato in Francia per corruzione”: l’accusa riguarda l’assegnazione dei Mondiali ...

