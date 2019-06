Milan | Giampaolo pronto per la nuova sfida | “sarà una Serie A di livello superiore”

Salvini - l’ok a Giampaolo e la stoccata a Gattuso : “la Sampdoria giocava meglio del Milan!” : Matteo Salvini apprezza il possibile arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: il vicepremier dà la sua ‘benedizione’ e rifila una stoccata, fra le righe, a Gattuso L’avventura di Marco Giampaolo al Milan deve ancora iniziare, ma l’ormai ex allenatore della Sampdoria ha già incassato un’importante ‘benedizione’: quella di Matteo Salvini. Il vicepremier, grande tifoso della squadra ...

Milan - Berlusconi e i suoi consigli : “Giampaolo è arrivato grazie a me. Conte? Lo avrei visto bene in rossonero” : Silvio Berlusconi indossa le vesti di consigliere e guarda al futuro del Milan: Giampaolo in rossonero grazie alle sue ‘dritte’, con Gattuso qualche screzio tattico, rimpianto Conte Nonostante non sia più il presidente del Milan, Silvio Berlusconi continua a dare consigli alla sua ex squadra, parlando spesso con il nuovo presidente Scaroni. Il leader di Forza Italia, intervistato a margine della presentazione del libro di ...

Giampaolo al Milan - Salvini : “La Samp giocava bene - sicuramente meglio di noi…” : Manca ancora l’ufficialità, ma il passaggio di Marco Giampaolo al Milan è ormai cosa fatta. Dopo l’addio di Gattuso, l’ex tecnico della Sampdoria (ha rescisso di recente) è stato tra i nomi accostati con più insistenza alla panchina rossonera. Puntuale in tal senso, come ormai ogni vicenda riguardante la sua squadra del cuore, il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si è detto contenta della ...

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore anche grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Calciomercato Milan – La prima richiesta di Giampaolo è per il centrocampo : occhi sul pupillo Torreira : In attesa di porre la sua firma sul contratto che lo renderà il nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo ha fatto già la sua prima richiesta: per il centrocampo occhi puntati su Torreira Risolto il suo contratto con la Sampdoria, Marco Giampaolo si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan. Una volta apposta la firma sul contratto, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, sarà subito full immersion sul mercato per stilare una ...

Nasce il Milan di Marco Giampaolo. Boban e Maldini... : Ufficiale il ritorno di Maldini-Boban. E' fatta per Marco Giampaolo che ha lasciato la Sampdoria. Sul mercato i rossonero sono a caccia di talenti, come... Segui su affaritaliani.it

Nasce il Milan di Marco Giampaolo Boban e Maldini a caccia di talenti : Ufficiale il ritorno di Maldini-Boban. E' fatta per Marco Giampaolo che ha lasciato la Sampdoria. Sul mercato i rossonero sono a caccia di talenti, come... Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Milan - chiesto Manolas alla Roma : il sogno di Giampaolo però è un centrocampista… dell’Arsenal : Il club rossonero ha chiesto alla Roma Manolas, difensore greco che piace alla dirigenza della società di Via Aldo Rossi Il Milan si muove sul mercato e, dopo aver chiuso con l’Empoli per Krunic, ha chiesto alla Roma informazioni su Kostas Manolas. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Primi contatti tra le parti già avviati, con il club giallorosso però che ha sottolineato come il difensore greco possa partire solo a fronte del pagamento ...

Milan - Federico presenta Marco : il fratello di Giampaolo sulla nuova esperienza in rossonero : Il Milan ha deciso di ripartite da Marco Giampaolo, è l’ormai ex Sampdoria il sostituto di Gennaro Gattuso con l’intenzione di riportare il club rossonero in Champions League dopo la mancata qualificazione della scorsa stagione. I rossoneri sono in mani sicure almeno secondo quanto riporta il fratello Federico in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Suo fratello è da Milan? «Non scherziamo, merita di ...

Giampaolo alla firma - nuovo Milan prende forma : Lo sbarco a Milano di Marco Giampaolo (avrebbe gia' incontrato in gran segreto Maldini per limare i dettagli sul biennale da 2 milioni a stagione con opzione sul rinnovo) e di Ricky Massara svela il futuro rossonero: saranno loro, rispettivamente, il prossimo allenatore e il nuovo direttore sportivo del Milan ma per gli annunci ufficiali ci sara' ancora da attendere qualche giorno. I due tasselli vanno a completare la catena di comando del club: ...

Marco Giampaolo allenatore Milan/ Biennale da 2 milioni : firma in arrivo! : Marco Giampaolo-Milan, sarà lui il nuovo allenatore del Diavolo: arriva dalla Sampdoria, l'ufficialità potrebbe slittare alla prossima settimana.

Milan - Marco Giampaolo a Milano per la firma : presto sarà il nuovo allenatore rossonero : Marco Giampaolo è sbarcato a Milano: risolte le ultime faccende burocratiche, l’ormai ex Sampdoria sarà il nuovo allenatore rossonero Dopo la separazione consensuale da Rino Gattuso, il Milan ha vagliato diverse opzioni per il posto vacante di allenatore, arrivando finalmente ad una soluzione: il profilo giusto è quello di Marco Giampaolo. L’ormai ex allenatore della Sampdoria ha già lasciato Genova, sponda Sampdoria, mentre il ...

RADE KRUNIC AL Milan/ Pres. Empoli : 'Costerà 8 milioni' - ok di Giampaolo! : RADE KRUNIC al MILAN, primo colpo di Maldini e Boban: 8 milioni più bonus all'Empoli, la conferma del presidente Fabrizio Corsi.

GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE Milan/ Pioli verso la panchina della Sampdoria : GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE MILAN: Maldini accelera, i contatti sono frequenti e l'accordo è più vicino. Bisogna però ancora chiudere con la Sampdoria.