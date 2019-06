Migranti | l' Ue | Mai in Libia Italia costretta all' accoglienza

Di Maio striglia Fico : “Inopportuna polemica su Migranti e rom” : Di Maio sconfessa Fico dopo le dichiarazioni del Presidente della Camera sulla Festa della Repubblica “per migranti, rom e sinti”. Nel giorno che dovrebbe sancire l'unità nazionale al di là delle appartenenze politiche, un'altra polemica agita le acque già non proprio pacifiche della maggioranza gialloverde, restituendo all'opinione pubblica l'immagine poco edificante di uno scontro istituzionale a tutto campo. A dare fuoco alle polveri ci ha ...

Festa della Repubblica - Fico : “Festa di rom e Migranti” - Salvini infastidito e Di Maio prende le distanze : La Festa della Repubblica crea anche lei dei momenti di nervosismo tra Lega e 5 Stelle, Salvini contro Fico e Di Maio prende le distanze Con l’arrivo del capo del Stato, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal … Continue reading Festa della Repubblica, Fico: “Festa di rom e ...

2 giugno - Di Maio prende le distanze da Fico : “Polemica sui Migranti inopportuna per la festa” : Continuano le polemiche per il 2 giugno. Anche il vicepremier pentastellato è intervenuto sul botta e risposta tra Salvini e Fico: "Io e Roberto su queste questioni siamo molto diversi e non è una novità. Io non avrei mai alimentato questa polemica di distrazione di massa sui migranti il 2 giugno".

La Lega vince a Riace e a Lampedusa : «Ormai accogliere Migranti è diventata una colpa» : Il sindaco Salvatore Martello se la prende col governo: «accogliere i migranti è diventata una colpa». Ma la vera delusione è l’astensionismo: ha votato il 24% degli elettori, appena 1440 su 5 mila

Europee - Bartolo candidato col Pd : “Mai stato d’accordo con Minniti. Io in politica contro bugie sui Migranti e Dublino” : “Salvini blandisce il rosario e si affida alla Madonna. Ma la Madonna era una migrante: Salvini è sicuro di averla dalla propria parte?”. Pietro Bartolo ce l’ha col ministro dell’Interno. Non potrebbe essere altrimenti per l’uomo che dal 1992 ha prestato le prime cure a tutti i migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa. Divenuto noto al grande pubblico con Fuocoammare, il documentario di Gianfranco Rosi che ha vinto ...

Migranti - sette sbarchi in Sicilia e Sardegna. La Sea Watch mostra la mail con cui la Guardia costiera espresse "Immediata disponibilità" : Chiese evangeliche e famiglie accoglienti di Bologna e Torino ribadiscono la disponibilità ad ospitare i Migranti

Migranti - Salvini : “Nel 2019 due corpi in mare - -90% morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare. Nel 2019, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...

Sea Watch - gli evangelici aprono le porte : “Strutture a disposizione in Italia e in Ue” Di Maio : “Ue prenda in carico i Migranti” : La Federazione delle chiese evangeliche in Italia apre le porte alla Sea Watch 3, la nave dell’omonima ong da giorni in mare con 47 migranti a bordo in attesa di un porto sicuro di sbarco. “Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d’Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch”, ha spiegato il ...

Migranti - Di Maio : da Onu critica precoce : 13.10 "Siamo alla critica preventiva".Così il vicepremier Di Maio a proposito delle critiche Onu sull'immigrazione e il decreto sicurezza bis. "Stanno parlando di un provvedimento che non solo non è stato approvato, ma nemmeno discusso.Io ancora devo leggerlo", aggiunge. Sul tema Autonomie,dice: la misura "è scritta male, vogliamo migliorarla. Mi sembra strana questa urgenza della Lega, mi sembra un modo per nascondere una serie di scandali ...

Migranti - Di Maio : surreale commento Onu su dl Sicurezza bis prima del Cdm : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio commenta le critiche dell'alto commissario Onu per i diritti umani sul decreto Sicurezza bis: "A me sembra surreale che l'Onu commenti un decreto che non abbiamo ancora discusso in Consiglio dei Ministri e che io neanche ho letto nel suo testo ufficiale, da vice presidente del Consiglio", dice Di Maio. "È ancora allo studio dei tecnici che lo stanno vagliando in pre-consiglio e lo ...

Sea Watch - la nave avanza : 47 Migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Sea Watch - Di Maio sente Conte per sciogliere l'impasse dei Migranti che hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

La Merkel chiude la porta a Salvini : “Mai nel Ppe - sui Migranti approcci diversi”. Il ministro : “Noi niente a che fare con lei” : Sempre più aspro lo scontro per la "nuova" Europa. In una lunga intervista alla Sueddeutsche Zeitung, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha escluso categoricamente che la Lega di Matteo Salvini possa entrare nel Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento di cui il suo partito, l'Unione cristiano democratica (Cdu), è da sempre una delle colonne portanti. Merkel ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia immaginabile ...

Merkel : “La Lega mai nel Ppe - con Salvini vedute diverse sui Migranti” : «Molti sono preoccupati per l’Europa, e anch’io lo sono. Siamo alla vigilia di elezioni di grande importanza, elezioni speciali». A parlare, in un’intervista esclusiva per i giornali del Gruppo Europa (El Pais, The Guardian, Gazeta Wyborcza, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde) che uscirà giovedì è la cancelliera Angela Merkel. A dieci giorni ...