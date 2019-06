Michel Platini arrestato | accusa di corruzione per i mondiali in Qatar 2022

“Michel Platini arrestato in Francia per corruzione” : l’accusa è per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar : L’ex presidente dell’Uefa ed ex stella francese della Juventus, Michel Platini, è stato fermato nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Lo scrive il sito ‘Mediapart’. L'articolo “Michel Platini arrestato in Francia per corruzione”: l’accusa è per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar proviene da Il Fatto Quotidiano.

