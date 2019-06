Mi Band 4 | la smartband di Xiaomi forse arriva troppo tardi rispetto alla concorrenza

Migliori smart Band : classifica di Giugno 2019 : Stai pensando di acquistare un nuovo smartband o Fitness band? Sei arrivato alla pagina giusta ovvero alla nostra classifica sui Migliori smartband aggiornata a Giugno 2019 . Gli smartband sono dispositivi tecnologici accessori che sempre di più stanno comparendo nelle vetrine dei negozi e sui polsi delle persone. Uno smartband non è sicuramente un oggetto indispensabile ma […] L'articolo Migliori smartband : classifica di Giugno 2019 ...

Migliori smart Band : classifica di Maggio 2019 : Stai pensando di acquistare un nuovo smartband o Fitness band? Sei arrivato alla pagina giusta ovvero alla nostra classifica sui Migliori smartband aggiornata a Maggio 2019 . Gli smartband sono dispositivi tecnologici accessori che sempre di più stanno comparendo nelle vetrine dei negozi e sui polsi delle persone. Uno smartband non è sicuramente un oggetto indispensabile ma permette comunque […] L'articolo Migliori smartband : classifica di ...

Huawei Band Maps trasforma le smartBand Huawei e HONOR in navigatori stradali : Huawei Band Maps è un'applicazione non ufficiale che consente di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro o HONOR Band 4. Nelle impostazioni è possibile selezionare le opzioni per la visualizzazione della notifica: distanza a cui notificare, cosa mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione (camminata, ...