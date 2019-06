Maturità | come vestirsi per l’esame

Come bisogna vestirsi all’esame di Maturità? : (foto: LaPresse -Stefano De Grandis) Se sei uno studente e mercoledì 19 giugno dovrai tornare sui banchi di scuola per affrontare la prima prova degli esami di maturità, avrai già tanti pensieri in testa: tra questi, una piccola importanza avrà di certo quale outfit scegliere per i fatidici giorni dell’esame. Come ti avranno già detto i tuoi insegnanti, l’ideale sarebbe una camicia, ma jeans e t-shirt vanno benissimo. ...

Voto Maturità 2019 : come calcolarlo tra crediti - prove scritte e bonus : come si calcola il Voto della maturità 2019? Dal punteggio ottenuto nelle due prove scritte e all'orale ai crediti formativi fino ai punti bonus che le varie commissioni possono decidere di assegnare ai candidati più meritevoli, ecco come calcolare il Voto dell'Esame di Stato e perché è importante.Continua a leggere

Maturità 2019 - l’esame di Stato secondo Clemente Russo : “Concentrati come alle Olimpiadi” : come studiare per la Maturità 2019? Il campione italiano di boxe Clemente Russo, portabandiera della delegazione italiana ai Giochi europei di Minsk, ha risposto alle domande di Google sull'esame di Stato con aneddoti e consigli per superare al meglio le prove d'esame senza stress: "È una una finale olimpica, una passerella. Bisogna essere forti e impegnarsi a fare il botto".

Salute e Maturità 2019 - esami in vista : come arrivare preparati e contrastare gli imprevisti : La Maturità è alle porte e migliaia di studenti si stanno preparando ad affrontare un periodo di intenso studio. Non solo i maturandi, ma anche gli studenti universitari e in generale chiunque stia concludendo un ciclo di studi si ritrova in queste settimane a combattere con stress e tensioni, notti insonni e ore passate sui libri, tipiche dei periodi che precedono gli esami. come se non bastasse a minacciare memoria e concentrazione si ...

Maturità 2019/ Orale Esame di Stato - annuncio Miur : come si svolgerà? Protesta social : Maturità 2019, Esame di Stato: come si svolgerà la prova Orale? Attesa per l'annuncio del Miur alle 16.00 di oggi sui propri canali social.

Come si calcola il voto dell’esame di Maturità : (foto: Claudio Furlan / lapresse) Manca oramai meno di una settimana all’inizio degli esami di maturità e gli studenti italiani sono – comprensibilmente – sempre più ansiosi. Uno di loro nel gruppo Facebook creato apposta per condividere informazioni e paure scrive preoccupato: “Mi hanno ammesso con 30 crediti. Sono buoni Come inizio?”. Per molti, rispondere a questa domanda può essere difficile. Fino all’anno scorso, gli studenti ...

Maturità 2019 : come cambia l’esame di stato. Tutte le novità : Quali sono le novità della Maturità 2019? Le prove scritte da tre diventano due, con la scomparsa del quizzone, cambiano i requisiti di ammissione e il calcolo del voto finale: ecco il nuovo esame di Stato, che comincerà il 19 giugno 2019, stando alla circolare inviata dal Miur a Tutte le scuole secondarie di secondo grado d'Italia.Continua a leggere

Maturità 2019 : come affrontare le prove d’esame : L’Esame di Maturità 2019 per gli studenti della Scuola Secondaria è ormai alle porte: il 19 e il 20 Giugno si terranno la prima e la seconda prova scritta mentre la data dell’orale verrà stabilita dai singoli Istituti. Con l’introduzione della riforma Buona Scuola la struttura dell’Esame di Stato è profondamente variata: è stata eliminata infatti la terza prova e la tesina. Al contempo è stato dato più rilievo al percorso ...

Maturità 2019 - ecco come cambia l’esame : fra buste a scelta e doppie prove : Sono i ragazzi nati nel 2000 a sperimentare per primi la nuova Maturità. Sono poco più di 520mila quelli che andranno all’esame di stato. È la Maturità con due scritti (non più tre) e della prova mista quella del 2019. Ci sono doppie materie per tutti gli indirizzi possibili nella seconda prova. Latino e greco al classico, fisica e matematica allo scientifico. cambia anche l’orale: il candidato avrà tre buste fra cui scegliere da quella che ...

Come scrivere la tesina sull’alternanza scuola-lavoro per la Maturità : (foto: Claudio Furlan / lapresse) In cima alla lista delle preoccupazioni dei maturandi c’è anche la tesina sull’alternanza scuola lavoro: una novità degli esami di stato del 2019 che gli studenti dovranno preparare ed esporre durante l’orale. Molti di loro sul gruppo Facebook dedicato alla maturità si chiedono quanto dovrebbe essere lunga, Come andrebbe fatta – se in formato Word o PowerPoint, ad esempio – e soprattutto cosa ...

Come cambia l'esame di Maturità : Conto alla rovescia per la maturità 2019. A nove giorni esatti dalla prima prova scritta, quella di italiano, cresce la preoccupazione dei circa 470 mila studenti che dovranno affrontare un esame ricco di novità. Il 19 giugno, ai maturandi toccherà misurarsi con il nuovo tema di italiano. Non ci sarà più la traccia storica, al suo posto 3 tipologie di elaborato per un totale di 7 tracce che spazieranno su diversi ...

Maturità 2019 - date - materie - come affrontarla : Giordana Angi risponde alle domande di Google : Giordana Angi, arrivata seconda all'ultima edizione di Amici, risponde alle domande di Google sulla Maturità 2019, con aneddoti e consigli per gli oltre 500mila maturandi che il 19 giugno saranno alle prese con la prima prova: "Vi consiglio ciò che mi dicevo prima della finale di Amici: quel che è fatto è fatto. È inutile farsi troppe paranoie, non ha senso. Divertitevi".

Maturità 2019 - come superare l’esame secondo Lorenzo Fragola e Federica Abbate : “Concentratevi” : come affrontare l'esame di Maturità? Lorenzo Fragola e Federica Abbate, insieme per promuovere il loro ultimo singolo "Camera con vista", hanno risposto alle domande di Google sulla Maturità, dal voto finale ai ricordi della notte prima degli esami fino ai consigli per copiare: "Meglio studiare poco e rimanere concentrati, che studiare tanto e non capirci nulla".Continua a leggere

