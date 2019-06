Maturità 2019 | cosa si può portare allo scritto

Maturità 2019 - domani la prima prova : tra fake news - bufale e leggende metropolitane : L'unica certezza per i maturandi è che usare lo smartphone durante le prove comporta la bocciatura. Ogni anno, in occasione...

Tracce Italiano Maturità 2019 in anticipo/ Polizia Postale "Fake - truffe del web" : Tracce Maturità 2019 in anticipo: tornano le fake news che provano ad abbindolare i maturandi. La Polizia Postale: 'Occhio alle truffe sul web'

Maturità 2019 - dalle prove rivoluzionate all’orale con le buste. I consigli del prof : “Tema di attualità? Non è il più facile” : Nuova Maturità, si parte. Con le buste per l’orale a mo’ di quiz tv, ma senza più il temuto quizzone. E poi la prima prova rivoluzionata, senza più saggio breve e tema storico. Saranno 520mila gli studenti che l’affronteranno domani. Sei le ore a disposizione, come sempre. “Non sono per nulla poche. Per questo ho suggerito ai miei ragazzi di usare la prima ora per leggere bene tutte le tracce e scegliere con attenzione quella in cui possono ...

Maturità 2019 - Esame di Stato/ Notte prima degli esami : guida alla 'sopravvivenza' : Maturità 2019, Notte prima degli esami: guida alla 'sopravvivenza' per gli studenti. Come superare la Notte più lunga della vostra vita.

Maturità 2019/ Esame di Stato - l'obiettivo segreto della seconda prova al classico : MATURITÀ 2019, Esame di Stato: la nuova seconda prova del liceo classico svela un obiettivo non dichiarato: non conta capire un testo, ma solo assemblarlo

Maturità 2019 - ESAME DI STATO MIUR/ Mai così tanti ammessi : è record : MATURITÀ 2019, meno 2 giorni dagli Esami di STATO MIUR: tototracce in Prima Prova, i possibili temi. La prova orale spaventa il 70% degli studenti

Maturità 2019 - ansia tra i maturandi per le prove. E le novità aumentano lo stress : La maturità 2019 si avvicina inesorabilmente e gli studenti, proprie in queste ore, oltre alle materie da ripassare stanno facendo i conti con un nemico in più: la paura. Secondo un sondaggio effettuato da noi di Skuola.net su 4.300 maturandi, infatti, quando manca una manciata di ore all’inizio degli esami il sentimento prevalente per la metà dei ragazzi è l’ansia (39%) se non addirittura il terrore ...

Maturità 2019 : cosa si può portare alle prove scritte : cosa si può portare alle prove scritte della Maturità 2019? È partito il conto alla rovescia: dal vocabolario d'italiano per il tema della prima prova alla carta d'identità, dal dizionario di latino e greco per la seconda prova al classico alla calcolatrice per il liceo scientifico, ecco cosa non si deve dimenticare di mettere nello zaino per superare senza stress l'esame di Stato.Continua a leggere

Commissari esterni Maturità 2019 : nomi e materie esterne per città e scuole : Chi sono i Commissari esterni dell'esame di Stato? In vista della maturità 2019, il Miur ha pubblicato l'elenco con i nomi dei membri esterni delle commissioni sul proprio sito internet, dando il via al tam tam degli studenti per trovare informazioni utili su di loro e le materie che insegnano. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Voto Maturità 2019 : come calcolarlo tra crediti - prove scritte e bonus : come si calcola il Voto della maturità 2019? Dal punteggio ottenuto nelle due prove scritte e all'orale ai crediti formativi fino ai punti bonus che le varie commissioni possono decidere di assegnare ai candidati più meritevoli, ecco come calcolare il Voto dell'Esame di Stato e perché è importante.Continua a leggere

Maturità 2019 - Esame di Stato Miur/ Tototema 'boom' : possibili tracce in Prima Prova : Maturità 2019, meno 2 giorni dagli Esami di Stato Miur: tototracce in Prima Prova, i possibili temi. La Prova orale spaventa il 70% degli studenti

Maturità 2019 : date di prima prova - seconda prova e orali. Ecco il calendario : Quando cominciano e quando finiscono gli esami di Maturità 2019? Le date ufficiali del Miur per la prima e seconda prova sono stabilite al 19 e 20 giugno, mentre quelle degli orali vengono stabilite dalle singole commissioni durante l'assemblea plenaria. Gli esami possono dirsi terminati solo dopo l'affissione dei quadri.

Maturità 2019 - il tototraccia per la seconda prova al Classico : da Seneca e Platone a Cicerone e Polibio : Seneca e Platone, ma anche Cicerone e Polibio e Quintiliano e Isocrate. Mancano soltanto due giorni all’inizio della Maturità, che mercoledì 19 giugno inizia con il tema di italiano. Ma quello che gli studenti temono di più quest’anno è la seconda prova, che per la prima volta include due materie al posto di una. In particolare, chi sembra più in difficoltà sono i ragazzi del Classico, che dovranno affrontare insieme latino e greco. ...

Maturità 2019 - Bussetti cambia una traccia all’ultimo momento. Per l’orale consiglia : “Niente short o infradito” : Work in progress per la Maturità 2019. A pochi giorni dalla prima prova, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha voluto ripescare una delle tracce che erano state inizialmente escluse dalla Commissione che si occupa di decidere gli argomenti dello scritto. “Ho avuto quest’intuizione alle cinque del mattino, mi sono detto: perché non proporre una cosa di questo tipo?”, ha rivelato il ministro a Radio Rai 1. Sulla ...