(Di martedì 18 giugno 2019) Comela prima prova della? Manca poco al 19 giugno, giorno deld'italiano dell'esame di Stato: ecco alcuni consigli per arrivare in classestress e inutili ansie, in arrivo anche dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Qualche esempio? Mangiare cibi per la concentrazione, portare il vocabolario, fare una scaletta e rileggere più volte il compito per evitare alla fine errori ortografici e nei tempi verbali.