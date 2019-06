Matteo Salvini | ipotesi estrema sull' immigrazione | chiudere gli aeroporti ai voli

Alessandro Di Battista paragona Matteo Salvini a un cane : la porcheria più grossa del grillino : "Bisogna separarsi dalla Lega, è stato solo un matrimonio di interesse", dice Alessandro Di Battista alla fine delle centoventisei pagine del suo pamphlet dal titolo Politicamente scorretto. "Bisogna separarsi da Matteo Salvini perché un conto è essere contraenti di un patto di governo, un altro è e

Luigi Di Maio - il dubbio sullo scacco matto di Matteo Salvini : "Ecco su cosa ci sarà la crisi" : E' terrorizzato Luigi Di Maio, teme per lo scacco matto di Matteo Salvini sulla flat tax: "Giancarlo Giorgetti continua a parlare di elezioni - si sfoga il vicepremier grillino secondo un retroscena su La Repubblica - è chiaro che Salvini vuole rompere. Lo farà sulla flat tax. Dobbiamo provare a chi

Giovanni Tria a Matteo Salvini : "Non credo che i minibot verranno introdotti. Sono pericolosi" : Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia all'Euromoney conference di Londra. "Su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti - ha tuonato Tria

Matteo Salvini in Usa : pronto ad arginare il Movimento 5 Stelle e prendere il posto di Giuseppe Conte : Matteo Salvini sembra riuscito nell'intento di promettere agli Usa l'allontanamento del Movimento 5 Stelle. L'incontro di ieri, 17 giugno, con i due Mike (il vicepresidente Pence e il segretario di Stato Pompeo) - spiega Il Giornale - non era affatto semplice. Il leader della Lega doveva dissipare l

Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio : "Il salario minimo non è una priorità - faremo la flat tax" : Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il de

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Sea Watch - Matteo Salvini ribadisce : “Olanda apra i suoi porti e noi accoglieremo 5-6 migranti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna a parlare della Sea Watch anche da Washington, durante la sua visita negli Stati Uniti: "Se l'Olanda apre i suoi porti noi siamo pronti ad accogliere 5 o 6 immigrati”. Ma il leader della Lega ribadisce il suo diniego allo sbarco in un porto italiano.Continua a leggere

Matteo Salvini - la vera ragione del viaggio negli Stati Uniti. Retroscena : altro passo verso il potere : La visita lampo di Matteo Salvini negli Stati Uniti cade in un momento di media tensione internazionale e di alta confusione politica in Italia. Il fronteggiamento militare tra Usa e Iran nel Golfo dell'Oman è l'ultimo segnale di un conflitto a bassa intensità destinato ad acuirsi. Washington sta g

Renato Soru - disfatta Pd : "Matteo Salvini diceva di noi cose irripetibili ma ha vinto lui" : Renato Soru, presidente e amministratore delegato di Tiscali, ex governatore della Regione Sardegna, segretario regionale del Pd, votatissimo europarlamentare, non riesce a digerire il successo della Lega di Matteo Salvini ma non risparmia critiche al suo partito che non è riuscito a contenerlo: "I

Cgil - Maurizio Landini umiliato dai compagni : mezzo sindacato vota la Lega di Matteo Salvini : Mentre Maurizio Landini, segretario della Cgil vuole lo sciopero generale contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, un sondaggio Ipsos rivela che alle elezioni europee quasi il 40 per cento degli iscritti al suo sindacato ha votato i giallo-verdi e il gradimento personale del leader della

Sergio Mattarella - è lui il vero obiettivo della guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Le grandi manovre per il successore di Sergio Mattarella sono iniziate. E' lui il vero obiettivo della sfida tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Se non si va a votare prima sarà questo Parlamento che però è a maggioranza grillina, con la Lega in

Matteo Salvini - a Bolzano i sinti votano Lega : "Ci piace la sua politica e la voteremo sempre" : Matteo Salvini ha la capacità di dividere anche i sinti. Succede in Alto Adige, a Bolzano dove Radames Gabrielli - riferisce Il Giornale - ha spaccato in due la locale comunità di origine nomade. Fondatore nel 2006 di Nevo Drom, associazione contro la discriminazione dei sinti, Gabrielli a fine magg

Stretta di mano tra Matteo Salvini e Mike Pompeo a Washington

Decreto sicurezza - regioni rosse contro Matteo Salvini : "Riaprire i porti" - ricorso in Consulta : Una nuova offensiva contro Matteo Salvini a pochi giorni dall'approvazione in CdM del Decreto sicurezza-bis. Qui si parla del primo pacchetto di norme su immigrazione e sicurezza, quelle entrate in vigore lo scorso ottobre (il Decreto fu convertito in legge a dicembre). Il punto è che diverse region