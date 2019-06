Mattarella | solidità conti essenziale per sostenere economia reale

Mattarella chiede "solidità" dei conti pubblici. Tria allontana la "manovra trumpiana" : Mentre il governo sta lavorando alla lettera che invierà a breve a Bruxelles, il presidente della Repubblica fa sentire la sua voce sui conti pubblici. Sergio Mattarella, nel messaggio di saluto inviato in occasione dell’assemblea annuale di Confartigianato, sottolinea che: “Assicurare la solidità dei conti è essenziale per la tutela del risparmio e l’accesso al credito, per sostenere l’economia reale ...