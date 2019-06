Mattarella chiede solidità dei conti pubblici Tria allontana la

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Mentre il governo sta lavorando alla lettera che invierà a breve a Bruxelles, il presidente della Repubblica fa sentire la sua voce sui. Sergio, nel messaggio di saluto inviato in occasione dell’assemblea annuale di Confartigianato, sottolinea che: “Assicurare la solidità deiè essenziale per la tutela del risparmio e l’accesso al credito, per sostenere l’economia reale e lo sviluppo di nuovi progetti per la valorizzazione dei nostri territori, per creare lavoro di qualità e una crescita inclusiva”.Segnali di ottimismo sul tema arrivano da Giovanni. Intervenendo all’Euromoney Conference in corso a Londra, il ministro dell’Economia spiega che l’Italia “rispetta le regole”. Per questa ragione,nua, “sono fiducioso della discussione in atto con la ...

