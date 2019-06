Marvel Hero Tales permette ai ragazzi di creare fumetti con i personaggi Marvel

tuttoandroid

(Di martedì 18 giugno 2019)è un'applicazione educativa per bambini chedidelle storie abasate sui. Ipotranno cerare un storia personale e arricchirla con nuovi vocaboli navigando nell'ambiente di gioco tridimensionale fino a raggiungere i punti chiave, dove bisognerà descrivere quello che si intende fare in quella situazione scegliendo la parola più appropriata al contesto per formare delle frasi di senso compiuto. L'articoloaidicon iproviene da TuttoAndroid.

amedeo_pesce : È meglio essere temuti o rispettati? Io dico: è troppo chiedere entrambe le cose? (Tony Stark - Iron Man)… -