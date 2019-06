Martedi 18 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv martedì 18 giugno - su Rai 1 e Sky la nazionale femminile ai mondiali : Programmi Tv di martedì 18 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Italia – Brasile Mondiale femminileRai 2 ore 21:20 Love is all you needRai 3 ore 21:15 #cartabiancaCanale 5 ore 21:30 La scuola più bella del mondoRete 4 ore 21:30 FreedomItalia 1 ore 21:25 TransformersLa7 ore 21:15 Speciale l’aria che tiraTv8 ore 21:25 PiedipiattiNove ore 21:25 La vacanza perfetta (leggi qui)Serie Tv e Film in Tv martedì 11 giugno ...

Programmi TV di stasera - martedì 18 giugno 2019. Su Canale5 «La scuola più bella del mondo» : Rocco Papaleo e Christian De Sica in La scuola più bella del mondo Rai1, ore 20.35: Calcio – Campionato Mondiale Femminile Francia 2019: Italia vs Brasile Allo Stade du Hainaut di Valenciennes l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5277 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 18 giugno 2019: Diego (Francesco Vitiello) sembra sempre più convinto che Beatrice (Marina Crialesi) abbia una nuova storia ed è in procinto di fare una sconcertante scoperta… Michele (Alberto Rossi) ha assistito al crollo di Mimmo Priore (Antonio Fattoruso) e ora vorrebbe fare qualcosa per aiutare il ragazzo… Marina Giordano (Nina Soldano) deve fare i conti con il tempo ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di martedì 18 giugno 2019: Ferit, dopo aver appreso che Hakan e Demet hanno inviato una richiesta per l’affidamento di Bulut, teme per l’incolumità del bimbo e così condivide tutti i suoi dubbi con un avvocato, con Engin e con Nazli. A quest’ultima, Ferit chiede anche di non uscire di casa insieme a Bulut, in modo da non farsi cogliere di sorpresa dai ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 18 giugno 2019: Alla Forrester Creations, Thorne (Ingo Rademacher), Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) si ritrovano a parlare della nuova collezione… Alla Forrester arriva anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la quale però viene poi avvertita che la piccola Kelly ha la febbre e così va subito a casa… Liam, saputo che sua figlia non sta bene, segue Steffy… Attenzione: ...

Previsioni astrologiche di martedì 18 giugno : Capricorno dinamico : La terza settimana del mese è appena iniziata, come sarà la giornata di domani secondo il presagio degli astri? Sarà un momento di grande forza e vivacità per il Capricorno e il Leone, in perfetta forma fisica, recupero in amore per l'Acquario, mentre continuano le difficoltà per la Vergine. Ecco di seguito l'oroscopo di martedì 18 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo di martedì 18 ...

L'oroscopo di domani martedì 18 giugno - primi sei segni : Leone top - cinque stelle al Toro : L'oroscopo di domani 18 giugno 2019 è pronto a rendere nota la classifica stelline e le predizioni interessanti la giornata di martedì. In primissimo piano dunque soprattutto l'Astrologia, in questo contesto come da titolo riguardante i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del giorno tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che questo martedì a volare più in alto di ...

L'oroscopo del giorno 18 giugno - da Bilancia a Pesci : martedì positivo per Scorpione : L'oroscopo del giorno 18 giugno 2019 è pronto a regalare ottime novità in ambito sentimentale ma anche in quello lavorativo, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati di questo martedì? Come consuetudine ormai consolidata, a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline, supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. Sotto analisi in questo contesto, lo ricordiamo, i soli ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 748 di Una VITA di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Felipe riesce ad ottenere l’indulto per Diego, il quale parla a Samuel dei sospetti di Blanca e di conseguenza decide di condurla al cimitero di fronte alla tomba della bambina, nella speranza di convincerla ad andare oltre… Inigo e Leonor sono di nuovo intenzionati a partire… Casilda chiede a Jacinto di rimanere ancora ad Acacias, così Liberto pensa ...

Italia-Brasile - Mondiali calcio femminile : la partita in Tv su Rai2 martedì 18 giugno : Italia-Brasile, è l’affascinante sfida che martedì prossimo a Valenciennes chiuderà la fase a gironi delle Azzurre ai Mondiali di calcio femminile Francia 2019. In casa Italia il morale è chiaramente alle stelle dopo l’emozionante vittoria arrivata in pieno recupero al debutto contro la temibile Australia, che partiva da favorita della vigilia, e il travolgente 5-0 alla Giamaica cinque giorni dopo. Risultati con i quali la nazionale di Milena ...

Concorso Dsga : gli esiti della preselettiva noti martedì 18 o mercoledì 19 giugno : Ieri, 13 giugno, è stato l'ultimo giorno dei tre previsti dedicato alla prova preselettiva del Concorso volto alla selezione di 2004 Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga). I candidati che hanno partecipato alla prova hanno dovuto dimostrare un'adeguata preparazione di base, senza la quale sarebbe stato impossibile riuscire a dare le 100 risposte. Molti aspiranti Dsga erano assenti, avvantaggiando così coloro che hanno sostenuto ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1977 e 1978 (prima parte) de Il SEGRETO di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Fernando è in procinto di andare a liberare Alfonso ed Emilia, ma in extremis Maria inganna Mauricio e obbliga Fernando a portarla insieme a lui… Matias e Marcela intendono partire con Emilia e Alfonso… Elsa vorrebbe convincere Isaac a parlare per dirgli tutta la sua verità… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

