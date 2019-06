Marcelo Burlon | lo stilista che insulta Madonna e poi fa mea culpa

tvzap.kataweb

(Di martedì 18 giugno 2019) Chissà, forsedando della “cessa” avoleva fare ile – appunto – invece si è ritrovato al centro di una polemica internazionale con attacchi da ogni dove che dapprima lo hanno spinto a cancellare il post su Facebook, pubblicato da RollingStone, in cui criticava la popstar vestita per altro con capi firmati County of Milan, il brand da lui fondato, e poi a scusarsi nelle Instagram stories.e le scuse a“Ho commesso un errore enorme e vorrei innanzitutto scusarmi per la mia stupidità” ha scrittonoto anche per la sua partecipazione a Pechino Express 2017. “I social media sono uno strumento che può essere spesso usato per una risata frivola, ma quello che ho imparato oggi è che non dovrebbe mai essere fatto a spese di un’altra persona o di un gruppo di ...

lgmng_ : RT @lusurpateur_: Marcelo Burlon dopo aver dato della cessa a Madonna - tutto_moda : RT @vogue_italia: La nuova collezione uomo @mbcountyofmilan ha appena sfilato a Milano #MFW Tutti i look: - lusurpateur_ : Marcelo Burlon (ho deciso di non metterci la faccia) -