Mara Fasone di nuovo innamorata? Lei precisa tutto

8 mesi fa lasciò il trono di UeD senza dare spiegazioni : come ritroviamo Mara Fasone : Mara Fasone ha lasciato il trono Classico di Uomini e Donne nel novembre del 2018. L’ex tronista aveva deciso di interrompere bruscamente il suo percorso nello studio del dating show. Maria De Filippi aveva annunciato che la siciliana aveva preferito chiamare la redazione per avvisarla della sua scelta, senza però voler tornare in studio a dare spiegazioni ai telespettatori. Nel corso delle registrazioni, la donna era finita spesso sotto accusa ...