Manuel Locatelli | carriera e biografia Chi è il nazionale Under 21

(Di martedì 18 giugno 2019). Chi è il21. Domenica 16 giugno hanno preso il via gli Europei21, che si terranno tra Italia e San Marino fino al 30 giugno. Le partite saranno giocate in 6 città tra cui: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine per l’Italia e a Serravalle per San Marino. La manifestazione organizzata dalla UEFA è giunta alla 22esima edizione che consta di 12 partecipanti. Tra questi anche l’Italia, guidata da Di Biagio, che ha esordito proprio domenica contro la Spagna portandosi a casa la vittoria per 3 a 1. A decidere la partita sono stati Federico Chiesa con una doppietta e Lorenzo Pellegrini con un gol all’82esimo minuto. L’intera squadra ha dato prova del proprio talento e della proprio tenacia facendo ben sperare i tifosi per il futuro del calcio italiano. Tra i talenti che si distinguono negli azzurrini non possiamo ...

