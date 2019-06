Mancano i sensori per l' insulina | la protesta di un diabetico | Smetterò di

Sanità : in Sicilia Mancano sensori per insulina - Fava 'governo intervenga' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "E' inaccettabile essere costretti a mettere a repentaglio la propria salute, e la propria vita, per avere chiarimenti sulla distribuzione dei sensori necessari al funzionamento dei microinfusori insulinici. Quanto denunciato oggi dal giornalista Salvo Ricco merita non