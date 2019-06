Maltempo | Basilicata “bombardata” dai temporali pomeridiani | grandinate devastanti

Basilicata - Coldiretti lancia l'allarme : 10milioni di euro di danni per Maltempo : Emanuela Carucci Il problema riguarda tutta l'Italia. In un decennio c'è stata una perdita, nel campo agricolo, di 14 miliardi di euro a causa del cambiamento climatico. A risentirne anche le api Ci sono oltre dieci milioni di euro di danni nel settore agricolo a causa del maltempo . È il drammatico bilancio della Coldiretti della Basilicata dopo l'ultima ondata di maltempo , a maggio scorso, nella provincia di Matera.Solo alla ...

