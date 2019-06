(Di martedì 18 giugno 2019) Lieveper la cancelliera tedesca. Mentre era in piedi ad ascoltare l'inno nazionale a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella Cancelleria a Berlino, per diversi minuti ha iniziato a tremare vistosamente. Si sarebbe trattato di una crisi di disidratazione dovuta al caldo mentre era in attesa sotto il sole a una temperatura di circa 30 gradi.