gqitalia

(Di martedì 18 giugno 2019)è così: o la ami o la odi. O riempi vita, spazi quotidiani e cucine di colori di suoi preziosi cimeli e pianifichi il prossimo live a Londra con l’amore della tua vita. Oppure piuttosto progetti una spedizione in Costa Rica, per poi farti comunque coinvolgere dal sound de La Isla Bonita, passata per caso in un chiringuito a Playa Conchal – rigorosamente vista oceano Pacifico. E in ogni caso, inevitabilmente, farti ammaliare dal suo oggettivo talento e dal suo essere leonessa da una vita. L’indifferenza è un sentimento non contemplato quando si parla di lei. In questo preciso istanteè già al numero uno in X (cifra variabile, in crescendo) paesi nel mondo col suo. Oltre a essere l’artista donna che ha venduto di più di tutti i tempi e quella che detiene il record di tour femminile con il maggior incasso (Sticky & Sweet Tour 2008-2009 con 408 milioni di ...

outletmodanet : Madonna e le mille «Madame X» del suo nuovo album - succhinooo : @shelovessJin ANCH’IO SOTTO MILLE TRENI PER LEI MADONNA - GiovanniFerrar : @IlPaoloGiordano @Madonna Alcune risposte che ti ha dato sono davvero profonde secondo me. Si capisce per l’ennesim… -