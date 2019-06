Luigi Di Maio al vertice segreto | Tenetevi pronti al voto | imminente la crisi

Luigi Di Maio - il dubbio sullo scacco matto di Matteo Salvini : "Ecco su cosa ci sarà la crisi" : E' terrorizzato Luigi Di Maio, teme per lo scacco matto di Matteo Salvini sulla flat tax: "Giancarlo Giorgetti continua a parlare di elezioni - si sfoga il vicepremier grillino secondo un retroscena su La Repubblica - è chiaro che Salvini vuole rompere. Lo farà sulla flat tax. Dobbiamo provare a chi

Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi Di Maio : “Vergognati!” e su Conte… : Maria Elena Boschi è tornata a farsi sentire, attacco via social al ministro Luigi Di Maio, ma anche Giuseppe Conte è sotto il suo mirino Non solo Nicola Zingaretti nel mirino di una Maria Elena Boschi che è tornata a farsi sentire con insistenza. dopo gli attacchi della domenica al segretario democratico (e i retroscena del lunedì) ecco che nel mirino della … Continue reading Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi ...

Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio : "Il salario minimo non è una priorità - faremo la flat tax" : Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il de

Caos procure - Luigi Di Maio attacca il Pd : “È la loro P2. È sconcertante - vengono i brividi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il Pd per il Caos procure e per lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana e riguardato anche alcuni esponenti dem: "sconcertante. Sto leggendo, come tutti, le intercettazioni telefoniche e vengono i brividi. Anche stavolta il peggio, a quanto si legge, lo ha dato il Pd. Se tutto sarà confermato siamo alla P2 del Pd”.Continua a leggere

Alessandro Di Battista attacca Luigi Di Maio ma finisce sotto accusa. Nel suo libro critiche per fare soldi : Nel suo libro Alessandro Di Battista tira una bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma le critiche al vicepremier grillino hanno scatenato una rivolta interna al Movimento 5 stelle. Dibba infatti parla di "squallidi giochi di potere", dice che "un conto è fare un patto di governo, un altro è esse

Luigi Di Maio stroncato dall'Ocse : "Salario minimo è inutile e 9 euro una cifra elevata" : L'Ocse gela Luigi Di Maio sul salario minino. "Abbiamo fatto una stima sui 9 euro lordi l'ora, sia in parità di potere d’acquisto sia rispetto al salario mediano che è 11 euro e qualcosa in Italia, sarebbe il salario minimo lordo più elevato tra i Paesi dell’area Ocse. È una cifra molto elevata e pi

L’Ocse boccia il salario minimo di Luigi Di Maio : “9 euro l’ora cifra troppo alta” : L'Ocse boccia la proposta di salario minimo orario avanzata da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle: i 9 euro l'ora pensati dai pentastellati sono una cifra considerata "troppo elevata". Secondo gli economisti dell'Ocse, intervenuti in audizione alla Camera, il salario minimo "non è la soluzione alla questione salariale e del mercato del lavoro italiano".Continua a leggere

Sergio Mattarella - è lui il vero obiettivo della guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Le grandi manovre per il successore di Sergio Mattarella sono iniziate. E' lui il vero obiettivo della sfida tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Se non si va a votare prima sarà questo Parlamento che però è a maggioranza grillina, con la Lega in

Luigi Di Maio azzera Alessandro Di Battista : "È il Massimo D'Alema del M5s" : Sbraita ancora, Alessandro Di Battista. Urlare, ringhiare, insultare: la sua attività preferita. E ora, per farlo, ha messo nero su bianco un intero libro, dal titolo che è un cliché, Politicamente scorretto. Il libercolo, per inciso, è in vendita da oggi. E ieri, domenica 16 giugno, Il Fatto Quotid

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio sul caso Whirlpool : "Menzogna di gravità inaudita" : Solo balle da parte di Luigi Di Maio sul caso Whirlpool: il ministro dello Sviluppo Economico e capo politico del M5s, ha dimostrato un'inchiesta di politico.eu, sapeva della chiusura dello stabilimento, così come aveva anticipato anche Carlo Calenda. E sulla vicenda, in una diretta Facebook, si sca

Luigi Di Maio - cinque schiaffi per salvare la poltrona : M5s si rimangia tutto : Non date retta al Luigi Di Maio finto indignato. Quello che sul blog si lamenta perché con sua «grande sorpresa» la Lega ha votato assieme al Pd e a Forza Italia per salvare Radio Radicale, col risultato che «la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta». E che ritiene tale sgarbo «un

Giuseppe Conte - la battuta per avvertire Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Torno a fare l'avvocato" : "Sono stato sospeso ma spero di essere riammesso quanto prima". La battuta di Giuseppe Conte al convegno organizzato dall'Associazione Giuristi italiani, di cui faceva parte prima di ricevere l'incarico da premier, all'Università Roma Tre, non è solo una battuta. Anche perché non è la prima. In Viet

Luigi Di Maio cede la responsabilità della manovra a Matteo Salvini : "Hanno vinto le Europee - tocca a loro" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a battibeccarsi. I due devono devono fare i conti con la prossima manovra finanziaria, o meglio, devono farla andare già all'Unione Europea che ha già dato il via a una possibile procedura d'infrazione. Flat Tax e salari minimi sono solo alcuni dei temi cari ai

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuraio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi