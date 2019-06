Love Is All You Need | il film di Susanne Bier stasera su Rai 2

Love is all you need : trama - cast e curiosità della commedia romantica con Pierce Brosnan : Nuovo passaggio televisivo per Love is all you need, film del 2012 diretto da Susanne Bier. La pellicola in cui appare, direttamente da Gomorra, anche il ‘nostro’ Marco D’Amore va in onda su Rai2, dalle 21.25 in poi, martedì 18 giugno. Protagonista assoluto l’affascinante Pierce Brosnan, ex 007 tra fine anni 90 e primi anni 2000. Love is all you need, trailer Love is all you need, trama Ida alla vigilia del matrimonio di ...

Paolo Becchi - Commissione Ue e magistratura : il piano perfetto per un golpe contro il governo gialLoverde : Il sospetto si fa sempre più corposo: l'Europa manovra per detronizzare il governo gialloverde e imporre all'Italia una cancelleria "lacrime e sangue". Copione che abbiamo già visto, si pensi a quanto accaduto nel 2011 con l'arrivo di Mario Monti e del suo mostruoso carico di tasse. Non è certo un c

L'economia reale smonta la propaganda gialLoverde : L’economia reale irrompe sulla roboante propaganda del Governo gialloverde. Il dato diffuso oggi dall’Istat sulla spesa delle famiglie mostra con violenza il divario che c’è tra gli effetti annunciati per le misure messe in campo e il loro reale impatto. Ed è coerente con altri indicatori già diffusi, per nulla positivi sullo stato dell’economia italiana. Secondo l’Istituto nazionale di ...

Forte maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in SLovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate ...

Quello che Draghi (non) ha detto al governo gialLoverde : Da Vilnius, dove ha annunciato i nuovi step di politica monetaria della Bce, Draghi ha speso alcune parole sull'Italia. Poche ma chiare, quelle che commentano l'ipotesi di stampare una valuta parallela: "I minibot? O sono moneta, quindi una cosa illegale, o sono altro debito e quindi lo stock sale.

L’amore da monadi che cominciò con le balle di Love story : Love story è uno dei film più brutti della storia del cinema, tolta Ali MacGraw (emoticon: Heart), ma ebbe uno straordinario successo. Una colonna sonora melensa, ma fu in cima alle hit per mesi. E aveva questa battuta-claim che fece epoca, “amore significa con dover mai dire mi dispiace”. Banale pu

Breadcrumbing gialLoverde. Povero Di Maio - che si accontenta delle briciole : Povero Di Maio. Salvini gli fa Breadcrumbing e lui non lo sa, e allora spera, aspetta, s’illude che il nemico è passato, vinto, battuto e dietro la collina non ci siano che aghi di pino e silenzio e funghi, mentre ci sono infinite distese di rospi da ingoiare. Il Breadcrumbing è un modo di lasciare

“Prima ci hanno fatto votare - poi ci hanno ripreso i soldi” - la furia dei pensionati contro il conguaglio gialLoverde : “Salvini e Di Maio hanno fatto reddito di cittadinanza e quota 100, noi li stiamo pagando”. Pino Capone ha 41 anni di contributi, un cappellino rosso e un eloquente cartello bianco: “Si scrive conguaglio, si legge ‘vi abbiamo rubato i soldi’”. Il riferimento, suo e di una piazza San Giovanni gremita di pensionati e sindacalisti di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, è al taglio alla rivalutazione degli ...

Transient - un nuovo gioco dalle tinte Lovecraftiane - si mostra in un primo trailer : Transient, un suggestivo gioco ispirato a HP Lovecrat, mostra il suo mondo in un primo trailer. Come riportato da OnlySP, il gioco è un thriller cyberpunk lovecraftiano che si svolge in un lontano futuro post-apocalittico. I giocatori prenderanno il controllo di Randolph Carter, membro di un famigerato gruppo di hacker chiamato ODIN, all'interno di Domed City Providence.Carter si imbatterà accidentalmente in una terrificante verità, una verità ...

Orban - Farage e Verdi : in Europa tre no al governo gialLoverde : L’amico Orban gli ha detto di no. Matteo Salvini ci sperava, ma il premier ungherese ha fatto sapere che non entrerà nell’alleanza dei sovranisti, con il suo partito Fidesz. «Non vedo molte possibilità di cooperazione tra i nostri partiti, o in un gruppo unico», ha dichiarato ieri Gergely Gulyas, il capo dello staff del leader magiaro, in una confe...

Governo gialLoverde impantanato. Ma domani è sempre un altro giorno : domani è sempre un altro giorno, insegnava Rossella O'Hara del celebre film “Via col vento”. E il Governo gialloverde sembra aver ben imparato la lezione. Infatti, si fa sempre più lunga la lista di provvedimenti che continuano a non vedere luce: alcuni vengono rinviati in attesa di non si sa cosa, altri congelati per l’eccessiva litigiosità tra i due soci di Governo. Fatto sta che il Paese continua a essere intrappolato nelle sabbie mobili. ...

Giro d’Italia in Love! Ackermann - dalla delusione al sorriso : l’abbraccio con la fidanzata Virginia vale come una vittoria [GALLERY] : Momenti di tenerezza al termine della 18ª tappa del Giro d’Italia: Pascal Ackermann porta in bici la bella fidanzata Virginia. L’abbraccio fra i due, dopo la delusione del secondo posto, fa tenerezza La 18ª tappa del Giro d’Italia ha regalato un turbinio di emozioni per tutti i 222 km di collegamento fra la partenza a Valdaora e il traguardo di Santa Maria di Sala. La tappa si è conclusa con una splendida volata di ...

Cosa è successo in un anno di governo gialLoverde : Compie un anno il governo M5s-Lega e, alla vigilia del soffio sulle candeline, non si può dire che goda proprio di ottima salute, scombussolato dal voto europeo che ha ribaltato i rapporti di forza tra i due azionisti della maggioranza. ? Sessantacinquesimo della Repubblica, primo della XVIII legislatura, l'esecutivo di Giuseppe Conte è in carica a partire dal 1 giugno del 2018. La sua nascita, dopo 88 giorni di fatiCosa 'gestazione', è ...