Lontano Da Te terza puntata | trama e anticipazioni 23 giugno 2019

cubemagazine

(Di martedì 18 giugno 2019)DA TE. Domenica 23torna su Canale 5 la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Di seguitodel terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGDa Te23Massimo è ancora perseguitato dalla visione di Candela, tanto che ormai per lui è diventata una vera e propria ossessione. Decide così di agire: compra il biglietto e parte in direzione Siviglia. La sua intenzione è quella di andare a cercare l’amata Candela. Nel frattempo, anche Candela è diventata ossessionata dalle continue visioni di Massimo. Per questo la ballerina ha la stessa idea dell’imprenditore: fa i bagagli e parte per Roma. I due così non si incontrano e tornano delusi nelle rispettive città… Ma le visioni continuano.Da Te streaming Sarà possibile ...

POPCORNTVit : Lontano da te, tutte le anticipazioni della terza puntata - fainfocultura : Lontano da Te anticipazioni terza puntata Domenica 23 Giugno 2019: trama completa - Spettegolando La prima serata d… - RitaRicette : Lontano da Te anticipazioni terza puntata Domenica 23 Giugno 2019: trama completa -