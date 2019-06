LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket | Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA | 78-65 | la Reyer va

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 66-61 - a 5' dalla fine è battaglia al Taliercio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tira cadendo indietro Mazzola, la palla balla sui ferri e poi si incastra tra ferro e tabellone STOPPATA CLAMOROSA DI VIDMAR SU COOLEY 73-64 2/2 Daye Liberi per Daye con 2’32” da giocare, Smith gli tocca il braccio mentre tira cadendo indietro Gran difesa di Bramos con quattro falli, tocca il pallone a Smith che poi non riesce più a controllarlo: rimessa Venezia 71-64 AUSTIN DAYE ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 60-53 - Reyer avanti dopo tre quarti con 12 di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-57 Risorse infinite per Venezia, Daye da tre dall’angolo! 60-57 Pierre batte Vidmar e porta ancora a -3 Sassari Quarto fallo anche per Austin Daye, a 8’08” dalla fine. E’ il terzo di squadra nel quarto per Venezia. Tutti i giocatori approfittano di un fallo di Vidmar per asciugarsi il sudore, visto il caldo Fallo di Bramos che evita una schiacciata poderosa di ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 38-34 - Reyer avanti all’intervallo nonostante i problemi di falli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Tonut e Haynes 8; Sassari: Thomas 15 Penetra Smith senza segnare, prova a correggere Pierre senza esito, finisce il secondo quarto con Venezia avanti di 4 punti, ma con evidenti problemi di falli e apprensione per le condizioni della spalla sinistra di Daye 38-34 TONUT! Gran bella penetrazione del figlio di Alberto Ultimo minuto del secondo quarto, Sassari spreca ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 21-14 - Reyer avanti con difesa e Haynes dopo un quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Haynes 7; Sassari: Thomas 10 Spissu perde palla nel tentativo di spezzare il raddoppio difensivo veneziano, prova a scappar via Tonut che però si trova davanti Magro; finisce il primo quarto con Venezia avanti di 7 punti 21-14 CHE SPETTACOLO WATT! Splendida palla per Daye 19-14 1/2 Spissu Stoppata di Watt su Spissu, ma non vale perché De Nicolao, prima ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : inizia la quinta partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Apre le marcature Marquez Haynes Primo minuto senza canestri Alzata la palla a due! Primo possesso Venezia 20:46 Novità dunque per Venezia nel quintetto base, con Vidmar al posto di Watt 20:44 QUINTETTI BASE – VENEZIA: Stone Haynes Bramos Mazzola Vidmar; Sassari: Smith McGee Thomas Pierre Cooley 20:40 In corso la presentazione delle squadre, seguita dall’inno nazionale. ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : si riparte dal 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-5 – Gara-1 – Gara-2 – Gara-3 – Gara-4 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-5 della Finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. Si torna a giocare al Taliercio, dopo la coppia di partite disputate in Sardegna. Si ricomincia dalla parità assoluta, dal 2-2 in una serie che già due volte ha visto una delle due ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari - Gara-5 in DIRETTA : orario - programma - tv e streaming : La serie tra Venezia e Sassari prosegue sui binari dell’equilibrio nella Finale Scudetto del campionato di Serie A 2018-2019 di basket maschile. La situazione è infatti in perfetta parità (2-2) dopo le prime quattro partite ed entrambe le formazioni sono già riuscite a violare il fattore campo nei precedenti incontro. La squadra allenata da Pozzecco arriva dal successo casalingo per 95-88 dopo aver perso la prima delle due partite giocate ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA : 23-16 - Cooley domina nel pitturato con 9 punti nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto proprio su questa persa di Stone propiziata dal pressing di Devecchi, Sassari avanti 23-16 il punteggio Palleggio accompagnato di Stone, palla che ritorna a Sassari Fallo fischiato a Gentile che ferma l’ultimo attacco di Sassari. Venezia ha 5″7 per cercare di accorciare le distanze 23-16 Realizza l’aggiuntivo Cooley, ultimo minuto del quarto 22-16 ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA : si comincia al PalaSerradimigni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Stone si arresta e segna dalla media 4-2 2/2 McGee Prova ad avvicinarsi a canestro McGee, subisce il fallo di Mazzola. Liberi per lui. 2-2 2/2 Haynes Parte in penetrazione Haynes, McGee lo riesce a fermare solo con il fallo. Liberi. 2-0 Si gira Pierre e segna, prima realizzazione dopo tre errori Primo possesso Venezia 20:45 Tra pochissimo la palla a due! 20:44 QUINTETTI BASE – ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-4 – Gara-1 – Gara-2 – Gara-3 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 della serie di Finale scudetto tra Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia, ancora al PalaSerradimigni. Per la Dinamo, da gara della potenziale conferma della propria forza, questa si è trasformata nella partita che, se non è senza domani, ci va molto vicino, dal ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia - Finale Playoff basket in DIRETTA : orario gara-4 - canali tv - streaming e programma : La Finale Scudetto 2019 resta in quel di Sassari per una gara-4 assolutamente fondamentale. Si riparte dopo la vittoria di venerdì di Venezia, che si è portata sul 2-1 nella serie. Per la Reyer c’è la grandissima occasione di guadagnarsi il primo match point, da giocare poi in casa al Taliercio, mentre la Dinamo si trova quasi con le spalle al muro e con la certezza praticamente di non potersi permettere un’altra sconfitta. E’ ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : 32-39 - all’intervallo la difesa della Reyer è la chiave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cooley e Pierre non trovano il canestro, finisce il secondo quarto con Venezia finora padrona della partita: 32-39, con un’ottima difesa da parte degli uomini di De Raffaele 32-39 Watt da sotto, ultimo possesso Sassari prima del riposo 32-37 Thomas per Cooley! Si riavvicina Sassari 30-37 Parte in penetrazione Thomas e segna, ultimo minuto del secondo quarto! 28-37 CHE TIRO IN ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : 16-19 - ottimo inizio della Reyer con 7 punti di Haynes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Ancora Tonut in coast to coast! Riprova a fuggire la Reyer dopo meno di 2′ di secondo quarto 16-22 Piazza la tripla Tonut, neanche si muove la retina Rimessa Venezia per iniziare il secondo quarto TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Thomas 4; VENEZIA: Haynes 7 Sbaglia Thomas da tre, finisce il primo quarto ed è Venezia a concluderlo avanti 16-19 Fallo in attacco fischiato a De ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : la serie si sposta in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-3 – Gara-1 – Gara-2 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della Finale scudetto che oppone il Banco di Sardegna Sassari all’Umana Reyer Venezia. Si arriva al PalaSerradimigni sull’1-1, dopo che la Reyer ha vinto l’incontro d’apertura per 72-70 e la Dinamo ha risposto con un perentorio 66-80 a 48 ore di distanza. Per gli ...