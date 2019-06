LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | Santarelli e Garozzo agli ottavi nella spada

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : solo Santarelli agli ottavi nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 12-7 13.39: Nel frattempio si completa l’en plein delle azzurre del fioretto femminile nei gironi con il quinto successo di Di Francisca. Quattro atlete, 20 vittorie e zero sconfitte 13.38: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 10-5 13.36: Sedicesimi spada maschile: Garozzo-Bardenet 8-5 13.34: Sedicesimi spada maschile: ...

12.45 tutti e quattro gli azzurri in gara accedono quindi ai sedicesimi nella spada. 12.43 Vince Garozzo!!! Sconfitto 15-12 l'olandese Tulen. 12.37 Garozzo avanti 9-8 al termine della seconda manche, ancora tutto in bilico. 12.32 Prima manche molto equilibrata, che si chiude in parità sul 3-3. 12.27 Torniamo invece alla spada, perché inizia ora l'assalto di Enrico Garozzo, opposto all'olandese ...

9.51: Purtroppo arriva anche la seconda sconfitta per Marco Fichera. Ora il siciliano ha un record di 2-2 9.42: Arriva la prima vittoria per Andrea Santarelli, che si riscatta dopo due sconfitte. 9.38: Continua il percorso netto di Gabriele Cimini (tre vittorie). Primo successo per Enrico Garozzo, mentre secondo per Marco Fichera. 9.30: Arriva la prima sconfitta per Marco Fichera. 9.21: ...

18 giugno - Volpi, Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto. Tocca anche agli spadisti
Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadisti e fiorettiste e l'Italia punta a conquistare altre medaglie dopo l'ottimo esordio di ieri, che ha visto l'eccezionale doppietta nel fioretto maschile con ...

Alessio Foconi batte Daniele Garozzo 15-4. 15-4 Alessio Foconi CAMPIONE D'EUROPA!!! ARGENTO PER Daniele Garozzo!!! 14-4 Foconi. Il video premia Garozzo. 14-3 Foconi. Contrattacco a segno. 13-3 Foconi. Restituita la parata e risposta. 12-3 Foconi. Parata e risposta di Garozzo. 12-2 Foconi. Attacco e contrattacco. 11-2 Foconi. Tocca di rimessa l'iridato. 10-2 Foconi. Parata e ...

5-1 Foconi. Parata e risposta non a segno, contrattacco a bersaglio. 4-1 Foconi. Attacco che non tocca, contrattacco a bersaglio. 3-1 Foconi. Confermata la stoccata dell'iridato. 2-1 Foconi. Parata e risposta del campione del mondo. 1-1. Arriva la botta del campione olimpico. 1-0 Foconi. Arriva l'attacco del campione del mondo. Derby azzurro per l'oro tra Alessio Foconi e ...

8-3 per la transalpina al minuto di sospensione. Manon Brunet (Francia) contro Sofya Velikaya (Russia) Semifinali della sciabola femminile Sarà dunque finale tutta italiana nel fioretto maschile agli Europei di Scherma!!! Alessio Foconi batte Alexey Cheremisinov (Russia) 15-11!!! 15-11 Alessio Foconi RAGGIUNGE Daniele Garozzo IN finale!!! 14-11 Tocca il russo. Cambia l'arma il ...

2-1 Parata e risposta del russo. 2-0 Ancora attacco di Foconi, si accendo solo la sua luce! 1-0 Attacco di Foconi! Alessio Foconi contro Alexey Cherimisinov (Russia) Daniele Garozzo batte Enzo Lefort (Francia) 15-8!!! 15-8 Daniele Garozzo VA IN finale!!!! 14-8 Ancora parata e risposta di Garozzo! 13-8 Confermata la decisione! Questa volta è Lefort a chiedere il video su stoccata ...

18.00 Stanno salendo in pedana i quattro semifinalisti per la presentazione ufficiale. 17.55 Tutto pronto per l'inizio delle semifinali del fioretto maschile con Alessio Foconi e Daniele Garozzo. 17.08: Appuntamento ora alle 18.00 con le due semifinali del fioretto maschile. In pedana Daniele Garozzo ed Alessio Foconi. 17.06: Dalla sciabola femminile non arriveranno medaglie per ...

16.20: Appuntamento alle 16.55 per l'assalto dei quarti di finale di Irene Vecchi, che se la vedrà con la vincente dell'assalto tra l'ungherese Marton e la spagnola Martin-Portugues. 16.18: Irene Vecchi AI quarti DI finale! La sciabolatrice toscana ha sconfitto 15-11 la spagnola Laia Vila. 16.17: Eliminata purtroppo Rossella Gregorio. La campana è stata sconfitta 15-10 dalla ...

16.10: 16.06: Sono in pedana Irene Vecchi e Rossella Gregorio. 15.56: Manca poco all'inizio degli ottavi di finale della sciabola femminile. Irene Vecchi e Rossella Gregorio sono nella parte bassa del tabellone e potrebbero ritrovarsi contro in semifinale. 15.25: Appuntamento alle 16.10 con gli assalti delle due azzurre. Irene Vecchi contro la spagnola Laia Vila, mentre Rossella Gregorio ...

15.00 Passiamo alla sciabola, dove iniziano ora gli assalti dei sedicesimi con tre azzurre in gara: Vecchi contro la greca Paizi, Gregorio contro l'ungherese Katona e Criscio contro la rumena Pascu. 14.58 In semifinale Daniele Garozzo affronterà il francese Enzo Lefort, che ha battuto 15-11 il ceco Alexander Choupenitch, mentre Alessio Foconi sfiderà il russo Alexey Cheremisinov, che ha ...

14.03 Daniele Garozzo vince 15-9 il derby azzurro con Giorgio Avola e va a i quarti. 13.57 Nel derby azzurro, Garozzo è invece avanti 8-5 contro Avola. 13.55 VINCE FoconiIII!!!!!!!!!!! GRANDE!!!!!!!! Il campione del mondo in carica batte 15-10 il francese Erwann Le Pechoux, nonostante un problema fisico che lo ha costretto allo stop nella prima parte. L'azzurro vola così ai quarti, 13.54 ...

17 giugno - i fiorettisti accedono agevolmente ai sedicesimi
Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata 12.00: Poker azzurro ai sedicesimi di finale. Avola supera 15-7 il croato Komsic. 11.58: Avola allunga agevolmente sul 12-6. 11.55: Avola si porta nettamente avanti sul 10-3. 11.50: Avola allunga sul 6-2, complice anche un cartellino rosso per Komsic. 11.49: 3-2 per Avola contro Komsic. 11.41: Tra poco ...